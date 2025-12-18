La misión es clara: sumar todos los dólares posibles en las próximas once ruedas. El Gobierno apuesta a continuar comprando divisas para pagar el próximo 9 de enero u$s 4215 millones a los bonistas sin tocar las reservas del Banco Central. Tras sus últimas operaciones, el Tesoro dispone de depósitos por casi u$s 2000 millones, casi la mitad de los vencimientos de capital y los intereses que tiene que pagar a principios de 2016.

A esas divisas, le sumará el repo con bancos internacionales que estaría por cerrarse en los próximos días, más la posibilidad de utilizar el swap con los Estados Unidos.

“Se amplió enormemente el menú a través del cual podemos pagar. Recuperamos el acceso al mercado, tenemos la posibilidad de un Repo con los bancos, el swap con China, el swap con Estados Unidos. El menú es amplio”, reveló el ministro Luis Caputo.

De esa forma, llegaría a cubrir sus obligaciones sin utilizar las reservas, que ayer cerraron en u$s 42.227 millones.

En esa estrategia, cada dólar cuenta. Tanto es así que los depósitos en moneda extranjera del Tesoro en el BCRA subieron el viernes pasado u$s 1012 millones, impulsados por la liquidación del Bonar 2029, que totalizó u$s 910 millones. Al cierre de la semana pasada, el stock de dólares en manos del Ministerio de Economía ascendía a u$s 1668 millones. Sumadas las compras del lunes por u$s 320 millones, confirmadas por Santiago Bausili, el Gobierno dispondría de u$s 1988 millones al lunes.

Según estimó PPI, las compras netas del Tesoro en el mercado de cambios ya trepan a u$s 577 millones en lo que va de diciembre, el doble de los u$s 280 millones que acumuló en todo noviembre.

“Creo que tiene chances de alcanzar los u$s 4215 millones. Hay cerca de u$s 470 millones que son al sector público (FGS más BCRA), por lo cual deberían comprar u$s 1700 millones para no “perder” dólares del BCRA”, aseguró Pedro Siaba Serrate, head of research & strategy del bróker.

El Gobierno también estaría ofreciendo instrumentos de cobertura dólar linked para incentivar la venta de dólares en el mercado. La Lelink con vencimiento el 16 de enero registró el martes un volumen nominal de u$s 195 millones, mientras que la que vence el 30 de enero operó u$s 250 millones. “Consideramos que este aumento en los volúmenes podría sugerir la presencia del sector oficial en este tipo de instrumentos. Una hipótesis es que el Central esté vendiendo cobertura dólar linked para incentivar la venta de dólar spot”, agregó PPI.

Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos, aseguró que el Tesoro dispone de pocos pesos, muchos de los cuales los utilizará para pagar salarios y aguinaldos, para comprar dólares, pero remarcó que apelará a una combinación de instrumentos pagará los vencimientos de deuda.

“No pensaría que exclusivamente para pagar el Tesoro tiene que tener todos los pesos para ir a comprar los dólares al mercado. Tienen algún tipo de acuerdo con bancos de afuera y se puede utilizar eventualmente el swap del Banco Central con el gobierno de los Estados Unidos”, aseveró.

Tras el pago, el Gobierno tendrá seis meses, hasta el 9 de julio, para colocar deuda en los mercados internacionales, una operación clave para refinanciar los próximos vencimientos. Comprar dólares hoy equivale a comprar tiempo.