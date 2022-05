El Gobierno apuesta a que el "efecto China" ayude a contener los precios de la carne

Las compras de carne por parte de China vienen en baja a nivel mundial y, lo que para los frigoríficos es una pésima noticia, para al Gobierno podría significar un dato alentador en su lucha desesperada por bajar los precios en el mercado local.

La semana pasada el Consorcio ABC (que agrupa a los frigoríficos exportadores) había hecho pública su preocupación por la baja en l os envíos al gigante asiático (hacia donde va cerca del 75% de las ventas de carne argentina) , e incluso reconoció que el sector debería rever sus cuentas a raíz de este nuevo escenario.

A este problema se le agrega una baja de los precios internacionales, que cayeron cerca de 40% durante el último año, algo que sin dudas no motiva a incrementar los volúmenes de exportación .

Esta menor salida de carne podría desembocar en un crecimiento de la oferta para el mercado argentino, algo que alentaría a una mayor tranquilidad en los precios .

Justamente, una de las patas de la gestión del ministro de Agricultura, Julián Domínguez, es incrementar la producción de carne en el país, de modo de que las exportaciones no terminen por quedarse con la mayor parte, en detrimento del mercado argentino.

Lo que todavía no está claro, de todos modos, es qué tipo de cortes son los que hoy no entran con tanta fuerza a China. En caso de que se trate de aquellos que no se consumen en la Argentina, no habría efecto sobre los precios. Pero si los que hoy redujeron su ingreso a ese país, sí el Gobierno espera que haya incidencia.

" Todavía se trata de algo muy reciente, pero sí es cierto que China viene reduciendo sus compras . Esto es algo que ocurre en todo el mundo pero que acá puede tener un efecto particular por el tema de los precios", sostuvieron fuentes oficiales a El Cronista.

Y aunque aclararon que "hay que esperar para ver qué termina ocurriendo efectivamente", no dejaron de mostrar su expectativa respecto de una virtual moderación de los precios.

En el primer cuatrimestre del año la inflación de la carne se acercó al 19%, apenas algunos puntos por debajo del 22% que se espera alcance el IPC general

Esta preocupación tiene que ver con que se estima que el primer cuatrimestre del año en el mercado de la carne cerró con una inflación que rondó el 19% , luego de que en enero se alcanzara un alza intermensual de 2,3%, para pasar a 3,7% en febrero, 5,8% en marzo y cerca de 7% en abril.

De este modo, se ubicaría apenas algunos puntos por debajo del 22% que se estima podría rondar la inflación general cuatrimestral .

Todo esto, incluso, con la vigencia del programa Cortes Cuidados, que hoy genera cortocircuitos entre el Gobierno y los frigoríficos, ya que la industria pretende salir de esta herramienta, aunque se dispuso que tenga vigencia hasta fin de año.