El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció la heterogeneidad de la recuperación de la actividad económica y vio dos ramas que pueden dar una sorpresa, por fuera de los más dinámicos (agro, energía y minería). En la Bolsa de Comercio de Rosario, dijo que espera que la construcción recupere dinamismo a mitad de año a partir de las concesiones de las rutas, mientras que espera mayor movimiento por el lado de las privatizaciones. “Hay industrias que hoy no florecen, pero van a ser un motor de crecimiento los próximos meses”, deslizó el ministro en referencia a la construcción. “En junio van a estar en funcionamiento las obras de los 9000 kilómetros que estamos licitando por donde circula el 80% del tránsito”, aclaró Caputo y anticipó que en junio van a licitar otros 12.000 kilómetros de rutas adicionales, mientras que ven movimiento en las rutas cedidas a las provincias. También anunció la cesión de la ruta AO12 a la provincia de Santa Fe y que negocia un financiamiento con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para otros proyectos, entre ellos, el acondicionamiento del puerto de Rosario. El otro factor que espera que motorice la actividad son las privatizaciones. El ministro hizo énfasis en la concesión del Belgrano Cargas, tren fundamental para el agro y con potencial minero, y la venta de las centrales térmicas, de la participación de la distribuidora de alta tensión Transener, la concesión de Futaleufú, el lanzamiento de los pliegos para la venta de Intercargo. También anticipó que a fines de abril saldrá a la venta la empresa de aguas AySA. Desde el sector ponen cautela a las expectativas de Caputo. Es que los 9000 kilómetros que se van a concesionar más los 12.000 kilómetros que se concesionarán para ampliaciones, son un porcentaje menor sobre el total de 40.000 kilómetros de rutas que integran la red de Vialidad Nacional. Si bien esperan que las concesiones movilicen algo de la actividad del sector, son conservadores sobre el impacto y consideran que quedará lejos todavía de un nivel “normal” que supo tener el rubro en otras épocas. “La infraestructura nacional está prácticamente paralizada, hay muy poco en ejecución”, aseguraron fuentes del sector a El Cronista. Hay otra rama de la construcción que, advierten, también está en problemas. Es la construcción privada y las refacciones de viviendas. “Está muy deprimido, y no es que vaya a haber una gran repercusión sobre el total del sector”. El bajo nivel de ingresos, los problemas de morosidad y las dificultades de financiamiento que comenzaron a normalizarse en el primer trimestre del año hacen que las expectativas sobre la demanda todavía sean conservadoras. Este encadenamiento, de carácter minorista, no tiene grandes esperanzas sobre el movimiento. Una coincidencia la tuvieron sobre los comentarios de Caputo sobre las obras en las provincias. “Estamos dando las rutas a las provincias, que tienen un presupuesto que nosotros no, y ellas se están haciendo cargo de ponerlas en funcionamiento”, dijo el ministro en Rosario. Además, planteó que están en diálogo con las autoridades locales, que “ponen su parte” para mejorar la infraestructura. Desde el sector reconocen que algunas provincias, principalmente las centrales, tienen algún nivel de actividad en la obra, sobre todo pública. El caso más notorio fue el financiamiento que obtuvo Santa Fe en el mercado de capitales destinado a la reparación de obra vial, entre otras. Sin embargo, suman una dificultad: la caída de la recaudación. “Están complicadas, porque cayó la recaudación y ya hay atrasos en los pagos”. La recaudación acumula ocho meses de caídas reales y el desempeño de IVA y Ganancias, junto a otros impuestos, hace también que se contraiga la recaudación tributaria que se destina a las provincias. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en el primer trimestre, la recaudación que va a manos de las provincias cayó un 6,5%, mientras que la que va a la Nación se contrajo un 8%. En paralelo, las transferencias automáticas en el mismo período cayeron un 6,4%. Según Politikon Chaco, las transferencias tuvieron el peor marzo desde 2005. La Nación compensó los fondos con el envío de $ 47.000 millones a once provincias: Corrientes, Mendoza, Entre Ríos, Misiones, San Juan, Chaco, Salta, Chubut, Catamarca, Jujuy y Neuquén. Los fondos corresponden a los Aportes del Tesoro Nacional y alcanzaron su segundo mayor nivel en la gestión libertaria.