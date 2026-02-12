Tras la media sanción de la reforma laboral en el Senado, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anticipó que el Gobierno no aceptará cambios sustanciales cuando el proyecto pase a debatirse en la Cámara de Diputados. Bullrich, quien encabezó la negociación en la Cámara alta, fue contundente al anticipar que si la Cámara baja introduce cambios, el oficialismo validará la versión ya aprobada por los senadores. “La ley ya está, es esta”, sostuvo Bullrich esta mañana durante una entrevista con Radio Rivadavia, al referirse al escenario legislativo que se abre en la próxima instancia parlamentaria. La estrategia oficial apunta a que la ley esté lista antes del 1° de mayo. “Si Diputados cambia un montón de cosas, a menos que haya algo que nosotros no nos hayamos dado cuenta y sea mejor, no vamos a cambiar la ley. La ley ya está, es esta”, sentenció la funcionaria. “El Senado siempre ahora tiene la última palabra. Con lo cual, si Diputados cambia un montón de cosas, el gobierno tiene la opción de validar lo que ya aprobó el Senado”, explicó Bullrich. Esta postura marca una diferencia con otras negociaciones legislativas del gobierno de Javier Milei, donde hubo mayor flexibilidad para incorporar cambios entre cámaras. En este caso, la línea oficial es clara: la versión del Senado es la definitiva. Bullrich detalló el trabajo realizado en el proyecto hasta su media sanción. “Nosotros recibimos a más de 1.500 organizaciones, trabajamos todo parte de diciembre, la mitad de enero y hasta ayer”, enumeró. El resultado fue una ley consensuada con 42 votos en la mayoría de los artículos, muy por encima de los 37 necesarios para la aprobación. “Hicimos cambios; el último cambio lo hicimos a las 12:30 de la noche, imaginate, pero con consenso de los 44 senadores que son parte de este grupo con el que trabajamos juntos”, indicó la ministra. Entre las organizaciones consultadas figuraron la CGT, cámaras empresarias, sectores del campo y representantes de industrias específicas como la pesca, que fue incorporada completamente al proyecto. “Fuimos tomando ideas que cada uno tenía o necesidades que cada uno tenía que no estaban contempladas en la ley primera”, explicó Bullrich. El Gobierno tiene una fecha límite en mente. “La idea igual es que salga antes del 1° de mayo, imagino, que no haya una revisión”, deslizó Bullrich, en referencia al Día del Trabajador. La ministra consideró que Diputados tiene tiempo suficiente para tratar el proyecto. “Esperemos que le hagan el tratamiento lo más rápido posible para llegar al 1° de mayo con esta ley votada”, expresó.