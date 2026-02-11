Este miércoles a partir de las 11 el Senado comenzó a sesionar por el proyecto de modernización laboral y se encamina a aprobarlo con más de 40 votos, según los cálculos del oficialismo. Para conseguir la mayoría, la senadora Patricia Bullrich habilitó una serie de concesiones de último minuto, mientras que los funcionarios siguen de cerca la negociación desde el Palacio Legislativo. El quórum se consiguió con 38 bancas: los únicos que no aportaron con presencias fueron los senadores del peronismo y los dos santacruceños que, hasta ahora, no le garantizan el voto al Gobierno. Los árbitros de la votación serán los gobernadores, quienes ganaron la pulseada por los cambios impositivos, y se encaminan a apoyar también la votación en particular, que será por títulos. La cúpula ministerial de la negociación se encuentra activa en el Congreso. Tanto el ministro del Interior, Diego Santilli, como el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, se instalaron en el despacho presidencial de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para asegurarse los votos. El pasilleo continuó vivo pese a la certeza por la mayoría, y los funcionarios se cruzaron el salón de Pasos Perdidos para ir y volver del Senado durante la tarde. “No van a haber sorpresas”, aseguró una fuente al tanto de las conversaciones en diálogo con El Cronista, aunque reconocen que se mantienen cautos por cualquier sobresalto. Se lo vio por los pasillos también al mandatario de Neuquén, Rolando Figueroa, quien controla la banca de Julieta Corraza en la Cámara alta. La jornada maratónica de aproximadamente 14 horas esperan que termine con la senadora Bullrich como la cara de la primera victoria legislativa absoluta del presidente Javier Milei después del recambio legislativo de diciembre. Por caso, fue la que tomó el control de la negociación para que no vuelva a ocurrir lo que pasó con el Presupuesto 2026 y la caída del capítulo XI. La Mesa Política, tal como contó este diario, fue reacia a aceptar modificaciones del texto y más de un integrante se había mostrado dispuesto a revivir la escena del principio de revelación, aunque implicara arriesgar la caída el capítulo fiscal de la reforma laboral. El Cronista pudo reconstruir de fuentes del oficialismo que para destrabar los puntos sensibles, Bullrich se impuso frente a los ministros para aceptar los cambios y que la aprobación sea completa. Si bien la exministra de Seguridad comunicó que en total eran 28 los artículos modificados, las concesiones continuaron a última hora del martes. Los textos a los que pudo acceder este medio denotan cambios en 49 artículos del proyecto laboral, con guiños a los sindicatos, los bancos y las provincias.