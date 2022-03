El FMI revisa el déficit fiscal del acuerdo por la guerra y advierte: "el apoyo político es clave"

En las horas previas a que el Congreso apruebe el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el vocero del organismo, Gerry Rice, indicó que el directorio analizará el programa después de la sanción en el Senado. "No hay una fecha pero estén atentos", indicó. Según fuentes oficiales, se espera que el directorio se reúna el lunes 21 para tratar el programa de Argentina.

Ese mismo día se realizaría el primer desembolso por u$s 9800 millones para cubrir un vencimiento de u$s 500 millones ese mismo día antes del vencimiento principal de capital del martes, por u$s 2800 millones.

" Estamos analizando con las autoridades argentinas cómo llevar el acuerdo al directorio ejecutivo para su aprobación ", indicó Rice. Sergio Chodos, el director por Argentina y el Cono Sur ante el FMI, está en Washington DC para la reunión.

Martín Guzmán y Sergio Chodos, los negociadores del acuerdo con el FMI

En medio de la incertidumbre global por la guerra en Ucrania, el director de comunicaciones del FMI reconoció que hay impacto en la Argentina y el staff está evaluando el impacto mayor en crecimiento, el balance fiscal y externo .

"La economía Argentina ya está siendo afectada por la guerra en Ucrania y el staff está evaluando el impacto mayor en crecimiento, el balance fiscal y externo", dijo el vocero del organismo a cargo de Kristalina Georgieva . Por el momento no hay misión prevista.



Para el ex representante argentino ante el FMI, Héctor Torres, "las metas del programa no van a cambiar pero el contexto internacional va a exigir flexibilidad del Fondo con los plazos y flexibilidad del gobierno con las medidas ", señaló en declaraciones a CNN Radio.



la interna del frente de todos

En medio de las internas del Frente de Todos por la aprobación del acuerdo, el rechazo del Kirchnerismo y la declaración de la vicepresidenta Cristina Fernández de que se trata del "programa del FMI" , Rice recordó que el organismo "no hace comentarios sobre la política doméstica" pero destacó: "Tenemos la visión de que el apoyo amplio política y de la sociedad es clave para el programa".

Cristina Kirchner deslizó que el programa era "el del FMI". El Fondo pidió apoyo amplio

Inflación

Rice reiteró que el Gobierno de la Argentina llegaron a un acuerdo al nivel de staff, un EFF de 13 meses que busca estabilizar la economía y el balance de pagos de la Argentina. "El programa busca reducir la inflación con un conjunto de políticas", indicó tras el dato de 4,7% en febrero y un interanual mayor al 52%.

El FMI prevé más inflación y el efecto de tasas de interés más altas . "La severidad y duración del conflicto será clave", enfatizó Rice.

menor crecimiento mundial

"La guerra va a ser un gran golpe a la economía mundial y va a retrasar el crecimiento", remarcó Rice en línea con el análisis que presentó el FMI esta semana. " Va a tener un impacto más fuerte para los países menos desarrollados, precios de alimentos y combustibles . Es difícil detallar las consecuencias para cada región y cada país".

El vocero ya anticipó que "el pronóstico de crecimiento global se revisó para abajo y se conocerá el próximo mes en el World Economic Outlook (WEO)", el informe de perspectivas económicas mundiales que se conocerá durante la reunión de abril del FMI y el Banco Mundial .

acceso a la nueva línea del FMI

El próximo mes, en su reunión de primavera en Estados Unidos, el Fondo Monetario le dará luz verde al Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad que brinda financiamiento con 20 años para el repago y 10 de gracia.

"Si se genera una nueva línea de financiamiento, el staff estaría de acuerdo de facilitar la negociación con la Argentina para acceder a la nueva línea", aseguró el vocero a El Cronista sobre un punto que figura en la carta de intención del acuerdo entre Argentina y el FMI, donde el Gobierno lo solicita.