Con apoyo opositor y dudas en el oficialismo, el Senado se prepara para hacer ley el acuerdo con el FMI

El Gobierno quedará este jueves un paso más cerca de concluir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) cuando el Senado, convocado a partir de las 14, se disponga a sancionar la ley que habilita al Poder Ejecutivo a renegociar la deuda contraída durante el gobierno de Cambiemos. Tal como ocurrió en Diputados, la incógnita sobre el bloque oficialista se prolongará hasta el momento de la votación.



En el Poder Ejecutivo confían que la ley saldrá con amplio acompañamiento . Ya es un hecho que Juntos por el Cambio (con 33 senadores) y los cuatro monobloques le darán el visto bueno a la iniciativa que recibió media sanción la semana pasada. En tanto, al igual que en el bloque oficialista de Diputados, se vislumbra una votación variopinta dentro del espacio que lidera el formoseño José Mayans.

Fuentes parlamentarias del Frente de Todos daban por descontado que algunos kirchneristas de paladar negro o miembros de La Cámpora expresarán su rechazo al proyecto, ya sea a través de la abstención o del voto en contra.

Estimaban que podrían ser alrededor de diez los senadores que se inclinarían por no acompañar la iniciativa del Ejecutivo. En total, prevén que el texto, que sufrió una serie de modificaciones en Diputados para sumar el acompañamiento de las bancadas opositoras, cosecharía al menos 57 votos a favor .

Apoyo opositor

Tras un tratamiento exprés en comisión, el oficialismo se anotó ayer un punto a favor, al logar que el interbloque que preside Alfredo Cornejo habilitara el tratamiento "sobre tablas" y evitar así tener que cumplir con los tiempos reglamentarios. De todas maneras, el mendocino fue contundente con su tropa: "No aprobamos el acuerdo, lo que aprobamos el financiamiento. Tenemos que ser claros" .

Cornejo pidió hacer hincapié en que aprueban la operación, no el programa económico.

Es que, el proyecto que se tratará mañana en Senado se limita a habilitar la negociación entre el Poder Ejecutivo y el Fondo. El texto original, que tuvo como autor al ministro de Economía, Martín Guzmán, incluía el programa económico a partir del cual se cumpliría con el acuerdo, pero por un reclamo de la oposición en Diputados, se suprimió.

Evitar el default

"No queremos entrar en default", le dijo a este medio el vicepresidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Víctor Zimmerman,al argumentar la decisión del interbloque de habilitar el debate. El lunes vencen u$s 500 millones con el Fondo y un día después, otros u$s 2800 millones.

Tras los incidentes que hubo durante el debate en Diputados el jueves pasado, que incluyeron piedrazos a los despachos de la vicepresidenta Cristina Kirchner; de la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala; y de Mayans, se colocarán vallas en las inmediaciones del Congreso. Así lo dispuso el gobierno porteño.

La decisión se conoció luego de las idas y vueltas que hubo entre la administración de Horacio Rodríguez Larreta, que había argumentado que el Gobierno les "exige" no colocar vallas en manifestaciones, y la posterior desmentida de la vicepresidenta.