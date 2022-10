El FMI cambió una meta vital para la Argentina: cuál es y qué pasa en 2023

El Fondo Monetario Internacional (FMI) modificó la meta de acumulación de reservas internacionales en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) al final del año, de los u$s 5800 millones previstos a los u$s 5000 millones, por entender que habrá complicaciones para sumar divisas en este cuarto trimestre, después de la culminación del esquema de "dólar soja" .

No obstante, el organismo mantuvo sin cambios la meta "bi-anual" 2022-2023 de u$s 9800 millones, por lo que el año próximo el país deberá sumar u$s 4800 millones. Con todo, el nuevo objetivo será un gran desafío para las autoridades, pues la extendida sequía ya amenaza con disminuir la producción de trigo y su liquidación de divisas.

La segmentación de los subsidios con aumentos de tarifas se postergó un mes

Cómo es el SIRA, el nuevo esquema de orden y control de las importaciones

Las reservas fueron precisamente el renglón que forzó a las autoridades del Fondo a aprobar el desempeño del programa de la Argentina recién a inicios de octubre, porque querían revisar la performance del tercer trimestre.

Es que en el segundo (hasta el 30 de junio), las compras de reservas habían acumulado u$s 2655 millones, a u$s 295 millones de la meta de u$s 2950 millones. La meta ajustada a fin de septiembre fue ajustada a u$s 3600 millones y se superó en u$s 1027 millones para un total de u$s 4627 millones .

El FMI mantuvo sin cambios la meta "bi-anual" 2022-2023 de u$s 9800 millones.

Las líneas de llegada fueron corridas por el FMI y alcanzadas por el país gracias al esquema diferencial de tipo de cambio propuesto para que las cerealeras liquiden la soja a $ 200. Eso, a su vez, generó un waiver (excepción o disculpa), ya que las prácticas de tipos de cambio múltiples no están recomendados por la Carta Constitutiva de la entidad.

Los técnicos del Fondo valoraron especialmente el giro que dio el equipo económico de Sergio Massa, después de los meses en los que el ex ministro de Economía, Martín Guzmán, expandió el gasto público.

El FMI y Sergio Massa

También recibieron con satisfacción que el tope de emisión monetaria del BCRA para asistir al Tesoro baje del equivalente al 1% del Producto Interno Bruto (PIB) hasta el 0,8%, tras las devoluciones de Adelantos Transitorios y el compromiso de financiar el déficit fiscal con endeudamiento interno y canjes para postergar los vencimientos hasta mediados de 2023 .

Quienes conocen los procesos del FMI saben que en los próximos trimestres las metas fiscales, monetarias y cambiarias son difíciles de cumplir , más con la cercanía de las elecciones presidenciales de 2023.

El plan con el FMI es enfriar la economía en el 2023 electoral: la letra chica



Más controles de AFIP y Aduana por la salida de dólares: intiman por cuentas en el exterior, triangulación y cautelares

gestos de voluntad

Pero ven que los representantes de Estados Unidos, la Unión Europea y Asia no quieren tirar a la Argentina a una crisis aún mayor. Por eso, señalan que hay que prestarle atención a los gestos de que hay voluntad de por lo menos acercarse a las metas y que las autoridades técnicas y políticas reciban a los funcionarios argentinos .

Un gesto de voluntad que ofrece el Gobierno es seguir reduciendo subsidios hasta el 1,7% del PIB. Además, el compromiso de aumentar las tarifas de distribución y ordenar el sistema energético con el gasoducto de Vaca Muerta.