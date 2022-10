El FMI aprobó a la Argentina después del dólar soja y manda u$s 3800 millones

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó este viernes las metas del segundo y tercer trimestre para la Argentina, con lo cual liberará en las próximas horas un desembolso por 3000 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), equivalentes a 3850 millones de dólares.



La clave fue el dólar soja, que permitió recomponer en más de u$s 8100 millones las reservas internacionales del Banco Central (BCRA) en septiembre, después de un bimestre (julio-agosto) crítico por las millonarias importaciones de energía.

Esa devaluación a medida de productores agropecuarios y grandes empresas cerealeras, en la que temporalmente el Estado pagó $ 200 por cada dólar de la soja, también ayudó a la meta fiscal e hizo crecer en un 117% la recaudación tributaria.

El Directorio (Board) del organismo, compuesto por los representantes de todos los países que lo integran pero con mayor cuota de votos por parte de Estados Unidos, Japón, China, Alemania, Francia y el Reino Unido de la Gran Bretaña, había pospuesto su reunión prevista para fines de septiembre, pues en el segundo trimestre (de abril a junio de este año) la Argentina acumuló en sus reservas u$s 296 millones menos que los u$s 3450 millones comprometidos para ese período .

Como el FMI no tiene voluntad política por el momento de desaprobar el desempeño del país y arrojarlo a una mayor crisis aún, los delegados de los presidentes de Estados Unidos, la Unión Europea y Asia ordenaron esperar para tratar el caso argentino hasta después de contar con información más certera sobre la cantidad de dólares que se pudieron acumular.

Así, el volantazo que pegó el ministro de Economía, Sergio Massa, rindió sus frutos para pasar el examen del organismo. Solo resta la certeza sobre la meta fiscal, pues el resultado de ingresos y gastos de septiembre lo tendrá listo la Secretaría de Hacienda a mitad de mes.

No obstante, el Gobierno está confiado en que se cumplieron los tres criterios de desempeño (cambiario -reservas-, monetario -emisión del BCRA para asistir al Tesoro- y fiscal), por lo que en diciembre la institución conducida por la búlgara Kristalina Georgieva volverá a entregar dinero para pagar los vencimientos originales del Stand By Agreement (SBA) firmado en 2018 por el ex presidente Mauricio Macri y la ex directora Gerente del Fondo, la francesa Christine Lagarde .





Noticia en desarrollo