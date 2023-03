El FGS de ANSES recibirá un bono dual: el impacto en las inversiones para jubilaciones

Tras el anuncio de pesificación de los bonos en dólares en manos de organismos públicos, una de las primeras dudas del mercado fue cuál va a ser el impacto en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES, que nuclea las inversiones en base a los aportes por jubilación y que además es el principal tenedor institucional de los títulos a los que apuntó el Ministerio de Economía. El organismo recibirá un bono dual a cambio de sus bonos, indicaron fuentes oficiales a El Cronista.

El Gobierno busca a tener poder de fuego para intervenir en los dólares financieros después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le cerrara la puerta a operaciones que puedan tener impacto en las reservas y también mejorar el financiamiento del Tesoro en pesos.

Las medidas incluyen un canje de los bonos globales en dólares (GD) y con legislación extranjera por bonos en pesos del Tesoro. Y obliga también a los organismos a vender los bonares (AL), bonos en dólares bajo legislación local, para darle liquidez a los tipos de cambio financieros, CCL y MEP, y bajar así la presión sobre la brecha y los precios en un nuevo intento por evitar una devaluación en año electoral.

El cronograma de licitaciones será coordinado por Economía y ANSES

El FGS de ANSES recibirá un bono dual a cambio de los títulos que se liciten, según pudo saber El Cronista.

Cómo será la operatoria

Los AL serán licitados . Entre los próximos pasos está la coordinación con Economía para que la venta sea gradual y no se genere un desplome de las cotizaciones. "Eso va a hacer que entren pesos al FGS", explicaron sobre la capitalización las fuentes oficiales.

Un 30% de la operación quedará en manos del FGS como capitalización, mientras que el 70% restante será entregado al Tesoro Nacional. A cambio se recibirá el bono dual, que justa por CER -inflación- y dólar. Otro de los argumentos que esgrime el oficialismo es que las entidades públicas se ahorran la pérdida por la baja de los bonos.

Cuántos bonos tiene ANSES

Las tenencias de AL de ANSES se ubican en los u$s 11.150 millones nominales mientras que en globales asciende a los u$s 2.500 millones. Estos últimos serán entregados al Tesoro, que los sacará del mercado, deslistando títulos.

El bono dual ajusta por inflación y devaluación y tendrá una tasa efectiva promedio del 8%. "Hoy los GD cotizan con tasa de interés negativa", advierten en el Gobierno sobre un título transaccional. ANSES recibirá el valor técnico. " Si se entrega un bono de $ 60, se reciben $ 100 ", ejemplifican sobre la operación, lo que da una valorización desde el arranque, aseguran en el Ejecutivo.

El título será a 13 años, según será plasmado en los anexos del DNU. Si el total de las tenencias se convirtiera hoy, en ANSES estiman que la valorización llegaría a u$s 2000 millones extra .

A junio de 2022, el stock de títulos nacionales representan el 73% de la Cartera total del FGS. "Se distribuyen en 58,3% de Títulos Negociables No Garantizados, 14,1% de Bonos Cuasipar, y 0,6% de Títulos Negociables Garantizados".

"El 80% de los Títulos Públicos Nacionales (TGN) están invertidos en moneda local, siendo la principal inversión los bonos en pesos con capital ajustable por CER (74% del total de TGN)", agrega el informe. Según el detalle, los títulos en moneda extranjera alcanzan el 16,6% del total.

En la reunión de Sergio Massa y su equipo con bancos, aseguradoras y fondos de inversión se enfatizó que los organismos no saldrán a vender inmediatamente. Se planteó "una salida de la deuda en pesos a bancos, FCI y aseguradoras hacia Bonares, usando al FGS y demás tenencias públicas", explicó el economista Gabriel Caamaño de la Consultora Ledesma.

En la antesala de una nueva licitación de deuda en pesos, el analista agregó que "buscan evitar problemas con roleo deuda en pesos y su consecuente ruido en brecha".

El destino de la capitalización del FGS de ANSES

La Anses recibirá pesos a cambio del 30% de las tenencias que se podrán destinar a las inversiones de proyectos productivos y no se descarta que puedan además afectarse a eventuales recomposiciones o bonos para jubilados . Será el próximo paso a discutir dentro del organismo.

El primer destino asignado, en tanto, es el del "inciso L" del estatuto, para inversiones productivas. Según la norma, ese segmento tiene que estar por arriba del 5% del total y hoy está en 4,6%, por lo que hay una necesidad de reforzar ese ítem para cumplir con la ley.

Para el ex Director de ANSES, Diego Bossio, el organismo se desprende de los bonos en dólares "que serán entregados a los bancos y ANSES se queda con nuevos títulos pero no se sabe de qué calidad". Y recordó que " la acumulación de deuda pública en dólares fue clave para que el FGS atravesara las recurrentes devaluaciones sin dañar su patrimonio ".

Críticas de la oposición

Los primeros comentarios de algunos economistas de la oposición, en tanto, apuntaron contra la pesificación de las tenencias del FGS.

"El gobierno hizo circular anoche anuncios que, dicho de manera fácil, implican reventar contra pesos los bonos en dólares que respaldan las jubilaciones (los bonos del FGS) . Hacerlo sería una irresponsabilidad", aseguró el ex presidente del BCRA Guido Sandleris.

También desde Juntos por el Cambio, el economista Martín Tetaz anticipó que citarán a Sergio Massa al Congreso para que explique las medidas. En redes sociales usó las mismas palabras que Sandleris al señalar que la medida implica "reventar contra pesos los bonos en dólares que respaldan las jubilaciones" , en relación a los bonos en dólares del FGS.

Pero desde el Gobierno llamaron a esperar que se conozca el decreto y aseguran que no habrá una pérdida de recursos del fondo que invierte 'la plata de las jubilaciones'.

"Al ser un bono dual no sufre los cambios de valores y al estar valorizado en forma técnica y a 13 años, es lo que necesita para dar certezas en el mediano plazo", indicaron desde ANSES sobre las condiciones que se negociaron con Economía. "No es una medida que se hizo para beneficiar al FGS sino que se pusieron condiciones para que no se viera perjudicado", agregaron.

