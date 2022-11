Quién manejará ahora el fondo de inversión de la Anses, el más grande de Latinoamérica

Desde la salida de Lisandro Cleri del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS (que administra u$s 38.000 millones), quien se fue como vicepresidente del Banco Central, el puesto de subdirector ejecutivo de Operaciones quedó vacante, pese a que en su Linkedin Lilo todavía no lo haya actualizado.

Nuevo CEO

Con sus múltiples ocupaciones en el Central y en la Secretaría de Finanzas (donde puso a Eduardo Setti, quien era su director general de Operaciones en el FGS), debe contestar los WhatsApp que le manda a toda hora su jefe, el ministro de Economía, Sergio Massa, y por eso casi no le queda tiempo ni para practicar kick boxing, su deporte favorito.

Del FGS también se llevó a Pablo Carreras Mayer, su director general de Inversiones, como director del BCRA, por lo que ahora su candidato para sucederlo en el fondo de inversión más grande de América latina era Federico D'Angelo, a quien había ascendido a director general de Operaciones, mientras Alejo Sorrentino fue promovido como director general de Inversiones.

Instituto Patria

D'Angelo, de vínculos también con el massismo, era el candidato natural para sucederlo. Sin embargo, el Instituto Patria quiso hacer pie, aduciendo que D'Angelo era muy joven todavía para ocupar un cargo de semejante envergadura, y puso ahí a Santiago Fraschina, secretario general de la ANSeS y quien suele aconsejar a la directora general, Fernanda Raverta, sobre qué hacer con el famoso FGS.

En 2018 había pasado algo parecido, cuando por la demora en encontrar un nuevo administrador del FGS, se delegó la firma en el secretario general del organismo, Alejo Maxit.

Estrategia

A la hora de invertir, en el FGS se fijan en aquellas acciones que no tienen ADR, porque si sube el contado con liquidación no podrían seguir comprando, porque harían subir el precio.

De las que no tienen CCL, se destacan Aluar (única grande que no tiene ADR) y Byma, donde no tenían participación y es un rubro estratégico, ya que se adquiere mercado y se compra Argentina. Pero como el volumen que mueve es demasiado bajo, deben comprar todos los días hasta poder hacerse de una porción importante, ya que lo hacen siempre por mercado.