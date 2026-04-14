El embajador de los Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, destacó el vínculo entre ambos países, dijo que su trabajo aquí es trabajar con el Gobierno con el objetivo de que “Argentina vuelva a crecer con más libertad” y ofreció a los empresarios las distintas herramientas en las que la embajada puede ayudar, en especial en la búsqueda de financiamiento. El funcionario estadounidense destacó en el Amcham Summit que su presidente, Donal Trump, le pidió personalmente que venga a Argentina “con una misión clara, trabajar con el Gobierno de Milei y con los empresarios, con el objetivo claro de asegurar que Argentina vuelva a crecer con más libertad económica, más estabilidad, con Estados Unidos como su socio preferido”. El funcionario destacó que Argentina envía las señales correctas al capital: rumbo, orden, transparencia, “señales de clara oportunidad”. “Estamos viviendo el momento más dinámico de la relación entre Estados Unidos y Argentina”, sumó. Esto, explicó, responde a que las señales para ese vínculo vienen “desde arriba” porque Trump y Milei comparten una visión de libertad económica, menos regulaciones, más transparencia y un sector privado fuerte. Por otro lado, reforzó que el lema “América primero” no significa “América solo”. “Necesitamos socios, América primero necesita resultados concretos, más trabajo, más crecimiento, seguridad económica, y la mejor manera de hacerlo es con aliados confiables, que comparten valores, países como Argentina”. A los empresarios, les planteó que hoy Argentina es “una oportunidad real”, porque hay acceso a recursos claves, mercados nuevos, cadenas de producción seguras y más capacidad para producir, competir y menos dependencia. “Argentina tiene lo que el mundo necesita: energía, minería, litio, cobre, plata, uranio, agroindustria, tiene innovación, talento, y tiene un pueblo con enorme capacidad de salir adelante”, aportó. A pesar de esto, marcó que lo relevante es “el sistema” más que los recursos. “Más previsibilidad, reglas más claras, más confianza. Eso atrae inversiones”. Destacó que las empresas estadounidenses vinieron al país no por una oportunidad temporal, sino que están volcadas a inversiones a largo plazo, como infraestructura, gasoductos, puertos, trenes, logística, tecnología, entre otros. “El Gobierno de Estados Unidos está para ser su socio, estamos trabajando todos los días”, destacó y sumó que el Gobierno estadounidense cuenta con distintas fuentes de financiamiento, como la Corporación de Desarrollo Financiero y el Banco de Importaciones y Exportaciones (Eximbank), además de otros medios privados para conseguir financiamiento para empresas interesadas. “El camino no es fácil, las reformas requieren disciplina, coraje político, hay algo clave, hay rumbo, cuando hay rumbo los mercados responden, las inversiones empiezan a moverse. Mi objetivo es convertir esta relación en resultados concretos: más empleo, inversión, innovación, crecimiento y desarrollo. También rentabilidad. Estados Unidos está listo para profundizar esta relación estratégica. El momento de mirar a Argentina ya pasó, el momento de actuar es ahora, y la decisión es de ustedes, ahora es el momento”, concluyó.