En esta noticia

Mantener una buena visibilidad al volante es fundamental para conducir con seguridad, especialmente durante los días de lluvia, frío o alta humedad. En ese contexto, un sencillo truco casero comenzó a ganar popularidad entre miles de conductores: aplicar una fina capa de crema de afeitar sobre los vidrios y espejos del auto.

Aunque pueda parecer extraño, este producto ayuda a crear una película protectora que reduce el empañamiento y favorece el deslizamiento del agua, mejorando la visibilidad sin necesidad de utilizar costosos productos especializados.

Atención.Oficial | Las autoridades embargan automáticamente los bienes, vehículos y cuentas bancarias de todos los ciudadanos y extranjeros que demoraron este trámite
Oportunidad.Buscan voluntarios para vivir gratis en una isla paradisíaca de Grecia: ofrecen alojamiento, desayuno y solo 5 horas de trabajo por día

¿Por qué recomiendan poner crema de afeitar en los vidrios del auto?

La crema de afeitar contiene agentes tensioactivos que, al extenderse sobre el vidrio y retirarse correctamente, dejan una fina película invisible. Esta capa puede ayudar a:

  • Disminuir el empañamiento
  • Mejorar la visibilidad en días fríos
  • Facilitar que el agua escurra sobre el vidrio
  • Reducir las marcas producidas por gotas de lluvia

Por ello, muchas personas la utilizan como un método casero para mantener el parabrisas y los espejos más despejados.

Aplicar crema de afeitar sobre los vidrios y espejos del auto es un truco casero que puede ayudar a evitar el empañamiento. Fuente: El Cronista.
Aplicar crema de afeitar sobre los vidrios y espejos del auto es un truco casero que puede ayudar a evitar el empañamiento. Fuente: El Cronista.

¿Cómo funciona el efecto antiempañante?

El empañamiento aparece cuando el vapor de agua se condensa sobre el vidrio formando pequeñas gotas. La película que deja la crema de afeitar dificulta esa condensación, por lo que el agua se distribuye de manera más uniforme y el vidrio permanece transparente durante más tiempo.

Este mismo principio se utiliza desde hace años en máscaras de buceo y algunos espejos de baño.

¿Cómo aplicar la crema de afeitar correctamente?

El procedimiento es muy sencillo.

Materiales

  • Crema de afeitar tradicional (no gel)
  • Un paño de microfibra limpio
  • Otro paño seco para retirar el exceso

Paso a paso

  1. Limpiar previamente el vidrio para eliminar polvo y suciedad
  2. Aplicar una pequeña cantidad de crema de afeitar sobre el parabrisas o el espejo
  3. Extender formando una capa fina y uniforme
  4. Esperar uno o dos minutos
  5. Retirar completamente con un paño limpio hasta que el vidrio quede transparente