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Mantener una buena visibilidad al volante es fundamental para conducir con seguridad, especialmente durante los días de lluvia, frío o alta humedad. En ese contexto, un sencillo truco casero comenzó a ganar popularidad entre miles de conductores: aplicar una fina capa de crema de afeitar sobre los vidrios y espejos del auto.
Aunque pueda parecer extraño, este producto ayuda a crear una película protectora que reduce el empañamiento y favorece el deslizamiento del agua, mejorando la visibilidad sin necesidad de utilizar costosos productos especializados.
¿Por qué recomiendan poner crema de afeitar en los vidrios del auto?
La crema de afeitar contiene agentes tensioactivos que, al extenderse sobre el vidrio y retirarse correctamente, dejan una fina película invisible. Esta capa puede ayudar a:
- Disminuir el empañamiento
- Mejorar la visibilidad en días fríos
- Facilitar que el agua escurra sobre el vidrio
- Reducir las marcas producidas por gotas de lluvia
Por ello, muchas personas la utilizan como un método casero para mantener el parabrisas y los espejos más despejados.
¿Cómo funciona el efecto antiempañante?
El empañamiento aparece cuando el vapor de agua se condensa sobre el vidrio formando pequeñas gotas. La película que deja la crema de afeitar dificulta esa condensación, por lo que el agua se distribuye de manera más uniforme y el vidrio permanece transparente durante más tiempo.
Este mismo principio se utiliza desde hace años en máscaras de buceo y algunos espejos de baño.
¿Cómo aplicar la crema de afeitar correctamente?
El procedimiento es muy sencillo.
Materiales
- Crema de afeitar tradicional (no gel)
- Un paño de microfibra limpio
- Otro paño seco para retirar el exceso
Paso a paso
- Limpiar previamente el vidrio para eliminar polvo y suciedad
- Aplicar una pequeña cantidad de crema de afeitar sobre el parabrisas o el espejo
- Extender formando una capa fina y uniforme
- Esperar uno o dos minutos
- Retirar completamente con un paño limpio hasta que el vidrio quede transparente