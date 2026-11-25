Gustavo Salinas, de Toyota; Raúl Barcesat, de Mercedes-Benz Camiones y Buses; Sebastián Dabini, de Zurich; y Sebastián Figueroa, de Scania

Las automotrices mantienen expectativas positivas para 2027. Aunque el mercado interno todavía no recuperó el ritmo esperado y la falta de crédito condicionó las ventas durante este año, los ejecutivos ven oportunidades de crecimiento en las exportaciones, la minería, Vaca Muerta y una eventual reactivación del financiamiento.

El optimismo, sin embargo, convive con algunos reparos: la incertidumbre electoral, la presión impositiva y el poder adquisitivo de los consumidores aparecen entre los factores que pueden limitar la recuperación. Según los últimos datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), en octubre se patentaron 45.965 vehículos, un 12% menos que en el mismo mes de 2025.

En ese contexto, los balances de las compañías fueron dispares. Mientras la demanda externa sostuvo los niveles de producción de Toyota, el mercado local quedó por debajo de las previsiones. La automotriz espera cerrar el año con un récord histórico de fabricación, superior a las 183.000 unidades entre Hilux, SW4 y Hiace , impulsada por los pedidos del exterior que llevaron a la planta de Zárate a operar en tres turnos.

“En el mercado doméstico esperábamos cifras superiores. El crédito impactó en que los volúmenes no fueran los que esperábamos”, explicó Gustavo Salinas, presidente de Toyota Argentina. Pese a eso, destacó el liderazgo de la compañía en el mercado local y el desempeño del Yaris Cross.

En el segmento de vehículos comerciales, Mercedes-Benz Camiones y Buses también tuvo un año marcado por un hito industrial: inauguró su nueva planta en Zárate, tras una inversión de u$s 110 millones. “Fue un año histórico. Cumplimos con los plazos y el presupuesto”, señaló su presidente y CEO, Raúl Barcesat. Sin embargo, reconoció que la colocación de unidades fue más difícil y que la empresa puso mayor énfasis en los servicios.

Por su parte, Scania cumplió los objetivos de negocio y recibió una señal de respaldo de su casa matriz, a través de la visita del presidente global del grupo. Su operación industrial en Tucumán está destinada el 100% a la exportación .

“Ya no hay trabas para importar y podemos exportar sin problemas. Ese es un gran beneficio que tiene la Argentina”, sostuvo Sebastián Figueroa, CEO y presidente de Scania Argentina. No obstante, advirtió que la carga impositiva sigue restando competitividad.

La presión tributaria también apareció en el diagnóstico de Barcesat, quien señaló que los costos laborales e impositivos locales dificultan competir con otros países. En ese escenario, la cercanía de la planta de Zárate al puerto representa una ventaja logística, aunque no alcanza para compensar las diferencias de costos.

Las inversiones, de todos modos, forman parte de las perspectivas de mediano plazo. Toyota es la primera automotriz en ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con un proyecto de u$s 1300 millones destinado a levantar una segunda planta en Zárate para producir vehículos eléctricos.

De cara al próximo año, los ejecutivos también identificaron oportunidades en actividades que demandarán transporte y vehículos especializados. Mercedes-Benz trabaja en el desarrollo de productos a medida para la minería, mientras que Scania espera que el crecimiento del agro, Vaca Muerta y la actividad minera impulse el transporte de cargas.

“Si crece el producto bruto, vendemos más”, resumió Figueroa. Sin embargo, Barcesat advirtió que la incertidumbre electoral, las dificultades de los consumidores para llegar a fin de mes y el costo del financiamiento pueden demorar las decisiones de compra.

Desde Zurich Argentina, Sebastián Dabini también puso el foco en la recuperación del crédito como motor para ampliar el mercado de seguros automotores. La compañía tuvo un año desafiante en ese segmento, aunque compensó parte de ese desempeño con los seguros de vida con ahorro. Para 2027, proyecta crecer un 10% en términos reales.

El ejecutivo anticipó, además, una transformación para el negocio asegurador. Con una inflación más baja, las compañías deberán depender menos de los resultados financieros y concentrarse en mejorar su rentabilidad operativa. Ese cambio, advirtió, podría acelerar la concentración del mercado y exigir mayores niveles de escala, eficiencia e inversión tecnológica.