El consejo de Domingo Cavallo a Javier Milei: "Tendría que animarse a..."

El exministro de Economía Domingo Cavallo planteó un problema clave que el gobierno de Javier Milei debe resolver con urgencia.

"El Gobierno va a tener que hacer algo para atenuar el efecto recesivo ", advirtió Cavallo, que afirmó que "tendría que animarse a bajar impuestos ".

"La eliminación del déficit es importante, pero hay que hacerla sobre la base de reducción de gastos, no de aumento de impuestos ", señaló el exministro de Economía de los gobiernos de Carlos Menem y Fernando De la Rúa en una entrevista con LN+.

En este sentido, indicó que hay dos "malos" impuestos que podrían eliminarse: el impuesto PAIS y las retenciones ."Esos dos impuestos eran la forma equivocada de cerrar el déficit fiscal ", explicó

Luego, habló de "impuestos muy distorsivos como el impuesto al cheque o Ingresos Brutos". Para Cavallo, este último gravamen se tiene que conversar con los gobernadores.

Dólar, inflación y el problema que el Gobierno debe resolver sí o sí según Cavallo

Dólar, aumento de precios e inflación de abril

Por otro lado, el economista aseguró que "los precios aumentaron más de lo que hubiera correspondido" y remarcó que algunos empresarios "exageraron los aumentos de precios, sobre todo los que son formadores de precios a nivel materias primas y los laboratorios".

Respecto a la inflación, Cavallo pronosticó que llegará a un dígito en abril, aunque evitó decir la cifra de este mes.

Ayer, en una entrevista con TN, el exministro de Economía aseguró que no hace falta dolarizar la economía ni cerrar el Banco Central (BCRA) , algo que propuso el presidente Javier Milei durante su campaña electoral.

" No va a desaparecer el BCRA . Si puede ocurrir, como sucede en Perú, es que no puede prestarle al Tesoro. Ese tipo de desaparición es totalmente viable y sensata. Ahora bien, el peso no tiene por qué desaparecer. Es una moneda que, si el Banco Central y el Gobierno la manejan bien, puede competir de igual a igual con el dólar ", planteó.