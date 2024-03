Domingo Cavallo, en contra de la dolarización: "El peso no tiene por qué desaparecer"

El exministro de Economía Domingo Cavallo aseguró que no hace falta dolarizar la economía ni cerrar el Banco Central (BCRA) , algo que propuso el presidente Javier Milei durante su campaña electoral, y aseguró que el peso puede competirle a la divisa norteamericana .

" No va a desaparecer el BCRA . Si puede ocurrir, como sucede en Perú, es que no puede prestarle al Tesoro. Ese tipo de desaparición es totalmente viable y sensata. Ahora bien, el peso no tiene por qué desaparecer. Es una moneda que, si el Banco Central y el Gobierno la manejan bien, puede competir de igual a igual con el dólar ", planteó el economista anoche en una entrevista con TN.

" La clave para que eso ocurra es que se estabilice el tipo de cambio . Una gran parte de la economía va a estar dolarizada. De hecho, la reactivación de la economía se va a dar cuando entren esos dólares al circuito económico", agregó.

El exministro de Economía de los gobiernos de Carlos Menem y Fernando De la Rúa destacó una frase que escuchó decir al presidente Javier Milei, después de la reunión con Gita Gopinath, la representante de Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Le preguntaron si la competencia de monedas significa la desaparición del peso y el dijo 'no'. Me alegra que lo haya dicho porque eso significa que en el sistema monetario que tiene en mente es muy importante el dólar. La clave del plan estabilizador es que entren muchos dólares y hagan funcionar la economía, pero el Banco Central va a seguir emitiendo pesos sólo para la compra de divisas . Y eso es una buena idea", explicó.

El fin del cepo cambiario según Domingo Cavallo





El padre de la convertibilidad señaló que el Poder Ejecutivo "tendría que levantar ya el cepo financiero para todas las transacciones que no sean comerciales" .

"Para pensar que el dólar sea una moneda y preste todos los servicios que debe prestar una moneda, no solo pagos, sino ahorros y financiamiento, se necesita que el dólar se pueda traer y sacar con total libertad", planteó el exministro.

"El resto, que se hace a través del contado con liquidación o el MEP, se tiene que reemplazar por un mercado totalmente libre", planteó. De esta forma " se va a saber realmente cuál es el valor del dólar ".

"Una vez que se sepa eso se va a poder liberalizar todo el sistema cambiario y estabilizar el precio del dólar. Mientras tanto, la economía puede sufrir altibajos", añadió Cavallo.