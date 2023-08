Pablo Moyano destrozó a Alberto Fernández y Cristina Kirchner: "Es preocupante..."

El secretario general del gremio Camioneros, Pablo Moyano, fue muy crítico con la vicepresidenta Cristina Kirchner y el presidente Alberto Fernández por no salir a hablar en medio de la inestabilidad que se produjo tras las PASO del 13 de agosto.

"Tiene que haber una reacción, no lo veo hablar al Presidente, no la veo hablar a la vicepresidenta ni al presidente del PJ de la Provincia de Buenos Aires, a los gobernadores, a los intendentes", apuntó con una frase donde también agregó a Máximo Kirchner y a los jefes comunales.



El sindicalista, que por el rubro que representa es uno de los más fuertes de la Argentina, también consideró que "habría que preguntarle a los compañeros y compañeras por qué no hablan, no se expresan, ojalá haya una gran convocatoria del PJ nacional, provincial y ahí se discuta, que se haga una autocrítica" en diálogo con AM 530.

Pablo Moyano destrozó a Alberto Fernández y Cristina Kirchner:

Las críticas a dos de los principales dirigentes de Unión por la Patria surgen cuando Sergio Massa, actual ministro de Economía, se muestra como la figura más fuerte al tomar las decisiones de gobierno además de ser el candidato que busca entrar en una segunda vuelta en las elecciones.

Las críticas de Pablo Moyano a Cristina y Alberto

"Hago un llamado a todos los integrantes de Unión por la Patria, a los movimientos sociales, al movimiento obrero, a la clase política, que también, viejo, salgan a militar: es preocupante que nadie salga a hablar, creo que el ministro toma medidas y que no hay un respaldo político importante", pidió Moyano durante la entrevista.



El dirigente peronista que siempre se mostró dentro de la coalición gobernante reveló que desde Camioneros realizan asambleas y plenarios para "generar conciencia". "Después no lloremos cuando, si ganan estos tipos, te sacan la indemnización o te quedas sin laburo", lanzó.

"Esperemos que más allá de la bronca que hay de los argentinos en la gran mayoría, ya que el 60% votó a la derecha, que todas estas medidas que están llevando adelante, que se han anunciado, sean un aliciente para millones de argentinos que hoy lamentablemente la están pasando mal", opinó con un guiño hacia Massa.



De todas formas, el sindicalista se mostró esperanzado en entrar al ballotage y ganar la elección : "Muchos votos son nuestros, hay que empezar a recuperar a esa gente, lamentablemente con la bronca se ha votado a una expresión que nada tiene que ver con defender la soberanía nacional"

Por último, Moyano se refirió a las políticas en relación al empleo que podrían tomar Javier Milei o Patricia Bullrich y consideró que generarían "una gran reacción de los trabajadores, son medidas que no resistirían, son imposibles llevar adelante".