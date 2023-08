Massa tracciona para la 'unidad nacional' contra Milei y con invitados opositores en la comitiva a Brasil

Sergio Massa trabaja al mismo tiempo para sumar en la presidencial de octubre y para conseguir adhesiones ante un posible ballottage. En su paso por Córdoba mandó las primeras señales tanto al peronismo de Juan Schiaretti como a la UCR. Y también pensó en su futuro electoral al armar la comitiva que lo acompañó a Brasilia.

La estrategia en la que avanza el candidato presidencial de Unión por la Patria evalúa un escenario de segunda vuelta, previa derrota de Patricia Bullrich, del cordobés Schiaretti y de Myriam Bregman por la izquierda. Apunta a sumar con la idea de un voto útil contra el libertario Javier Milei y en un escenario fragmentado a ampliar el consenso político convocando a la "unidad nacional".

Como ya contó El Cronista, no habrá definiciones antes de la primera vuelta. Schiaretti apunta a retener dos bancas en la Cámara de Diputados por su provincia. Y se ilusiona con tres. En Buenos Aires y en Capital en cambio quedó fuera en las PASO. No alcanzó el mínimo para presentar su boleta de diputados nacionales. Sólo en Santa Fe tiene alguna chance con el socialista Esteban Paulón. Siempre coqueteó con otros gobernadores y hasta con Mauricio Macri. En 2019 se autoexcluyó de la contienda nacional y no tomó posición por ningún presidenciable.

Juan Schiaretti coqueteó con Rodríguez Larreta y antes con Mauricio Macri pero se lanzó por las suyas

Con Schiaretti estuvo a punto de armar electoralmente en el 2019 cuando la oferta de Mauricio Macri a Miguel Pichetto derrumbó una parte de los cimientos de esa tercera fuerza y decidió sumarse al Frente de Todos. Este año Schiaretti intentó conformar una fórmula del interior y de la región centro, con Omar Perotti o Gustavo Bordet que terminaron quedándose en Unión por la Patria. Tampoco avanzó con la idea compartida con Horacio Rodríguez Larreta y el radicalismo para presentarse en la PASO de Juntos por el Cambio. El PRO lo impidió y la UCR cordobesa.

El triunfo de Milei en casi todo el país, incluida Córdoba, puso en alerta a las fuerzas tradicionales de la política, eso que el libertario llama "casta" pero que fueron los partidos que sostuvieron el sistema democrático .

En ese contexto y con esos argumentos, Massa coquetea con los que ahora miran de afuera las decisiones del PRO. Las primeras encuestas muestran un crecimiento de Milei y una caída de Bullrich que Massa y el libertario buscan aprovechar en una estratégica polarización anticipada.

JUAN SCHIARETTI SOBRE INGRESO DE #ARGENTINA A #BRICS: "En la medida que sea una instancia de cooperación entre los países que lo integran, donde inclusive puede haber financiamiento para obras de infraestructura, es bueno para #Argentina" %u2066@JSchiaretti%u2069 pic.twitter.com/T2cHynVTif — TOPO Rodríguez (@TOPOarg) August 26, 2023

La lista de invitados a Brasil

No fue casual ni la invitación, ni la aceptación de la invitación, del ministerio de Economía a un grupo de diputados nacionales. El primero justifica la coartada, es Eduardo Valdés de Unión por la Patria y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Massa se había enojado cuando el porteño pidió que deje el ministerio para dedicarse full time a la campaña. Se reconciliaron.

La segunda invitada fue la joven neuquina Tanya Bertoldi, de Unión por la Patria y sobrina del intendente de Centenario, Javier Bertoldi.

La tercera invitada es amiga de Massa, aunque está en la coalición que propone la fórmula presidencial Juan Schiaretti-Florencio Randazzo. Se trata de Natalia De la Sota que viajó a Brasilia como secretaria del Grupo de Amistad con Brasil. La presidenta del grupo es la misionera María Cristina Brítez (que no viajó) y el vice, Mario Negri de la UCR, que tampoco viajó. Según fuentes parlamentarias todos fueron invitados pero la oposición rechazó el convite del candidato a presidente.

Sergio Massa y Daniel Scioli en Brasilia con las autoridades de CAF

Justamente Massa, en el acto de lanzamiento de la licitación del gasoducto del norte el viernes, había reivindicado su amistad con el padre de la diputada de Córdoba Federal, el exgobernador José Manuel De la Sota y exembajador argentino en Brasil. Y había prometido que en caso de ganar sentará a los cordobeses a la mesa del Gobierno. Entre los candidatos a presidente, Schiaretti fue el único que celebró la incorporación de Argentina a los BRICS.

El cuarto invitado fue el lavagnista Alejandro "Topo" Rodríguez, el único integrante de la comisión de Finanzas que no pertenece ni al oficialismo ni a Juntos por el Cambio y que también está en Hacemos por un País. El ‘elegido' suele decir que debería ser frecuente que las comitivas de visitas a otros Estados estén integradas por referentes de distintos espacios políticos.

AHORA | Con @TOPOarg, en el Ministerio de Hacienda de #Brasil, formando parte de la delegación argentina, previo al encuentro con autoridades del país hermano. #Inversiones #BRICS #Infraestructura pic.twitter.com/a9KrNi1CQa — Natalia de la Sota (@NataliaDLSok) August 28, 2023

Una señal de autonomía con impacto en Córdoba

La semana pasada, en la sesión de Diputados donde se debatió la ley de alquileres, t anto De la Sota como "Topo" Rodríguez votaron en contra del dictamen del oficialismo que proponía dejar los contratos en tres años y actualizar el valor del alquiler cada doce meses. En cambio propusieron bajar la duración de los contratos a dos años y mantener la actualización semestral vigente hoy de acuerdo a un promedio entre el índice RIPTE (salarios del sector formal) y el IPC (inflación).

A contramano de su interbloque ambos votaron también en contra del proyecto cuya media sanción logró Juntos por el Cambio con algunos partidos provinciales. En cambio los diputados schiarettistas Carlos Gutiérrez e Ignacio García Aresco votaron a favor de la media sanción. La postura causó ruido en la oposición.

Esa posición intermedia no es nueva. Al hombre de confianza de Roberto Lavagna varias veces le han cuestionado su tercera posición, a veces a favor de algún proyecto opositor y también sus coincidencias con el Frente de Todos.

De raíz peronista los dos, no esquivan la pregunta sobre qué harían en un eventual ballottage. Responden que si Hacemos por un País no pasara a la segunda vuelta -escenario casi certero- no serían neutrales ni propondrían libertad de acción. Se los oyó decir que no serían indiferentes sino que, por el contrario, asumirían una voz activa en contra de una propuesta de derecha que incluye no sólo a Javir Milei, sino también a Patricia Bullrich.

Scioli, el aliado de Massa

En el hotel Meliá Siglo XXI de Brasilia, Massa tuvo otro gesto de acercamiento hacia ellos en la noche del domingo. Los sumó a una reunión con el embajador Daniel Scioli que los fue a buscar al aeropuerto y se quedó punteando la agenda del lunes hasta más allá de la medianoche.

La mayoría de los presentes que los acompañaron se sorprendieron además con la buena sintonía entre el ministro de economía y candidato a Presidente y Scioli, que depuso sus pretenciones electorales en pos de la unidad. Cuando el embajador se retiró del hotel, Massa fue muy elogioso sobre su tarea.