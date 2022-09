Eduardo 'Wado' de Pedro convoca a un diálogo político: qué dice la oposición

El lunes por la noche, cuatro días después del intento de magnicidio, Cristina Kirchner recibió en su despacho del Senado a los gobernadores Jorge Capitanich y Axel Kicillof para terminar de redactar el comunicado de la Liga de Gobernadores que incluyó una convocatoria al diálogo.

El texto proponía que el llamado lo hiciera el Presidente pero la tarea la asumió el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro, quien inició este miércoles una "amplia convocatoria" a distintos sectores para "abordar el tema de la intolerancia política en la sociedad". Así lo anunció el funcionario camporista.

En el despacho de la planta baja de Casa Rosada que ocupa De Pedro se preservan los nombres de los posibles interlocutores. La lista incluye a referentes políticos, religiosos, gremiales, empresarios e incluso a dirigentes del propio espacio del oficialismo. Prometen charlas y "no fotos políticas", a sabiendas de que no pocos consideran que pueden ser gestos para comunicar que luego no se concreten en hechos.

"Todos están en sintonía", aseguran cerca del funcionario. De Pedro habría sido el anfitrión de la Vicepresidenta el fin de semana cuando dejó el departamento de Recoleta y salió en un vehículo blindado hacia la provincia de Buenos Aires, probablemente Mercedes.

RECHAZO OPOSITOR

Mario Negri, jefe del bloque de diputados de la UCR

A cambio de habilitar las conversaciones, el ministro evitó hoy usar términos que molestan a la oposición. No mencionó "discursos de odio" pero sí pidió debatir cómo "bajar un cambio".

Aún así, desde Juntos por el Cambio ya empezaron a contestarle. Mario Negri, jefe del bloque de diputados de la UCR, indicó que "el ministro del Interior dijo hoy que es momento de convocar al "diálogo político para bajar un cambio". La propuesta todavía no nos ha sido transmitida. Creo que el primer aporte que debería hacer el ministro es retractarse por este tipo de declaraciones".

Negri acompañó su frase con un tuit del funcionario en el que señalaba a medios de comunicación y a otros sectores como responsables de los discursos violentos que motivaron al atacante. Según indicaron a El Cronista ni él, ni Cristian Ritondo ni Patricia Bullrich, presidenta del PRO, recibieron invitación a ninguna charla. Tampoco el senador radical Luis Naidenoff.

El ministro del Interior dijo hoy que es momento de convocar al "diálogo político para bajar un cambio".

La propuesta todavía no nos ha sido transmitida.

Creo que el primer aporte que debería hacer el ministro es retractarse por este tipo de declaraciones %uD83D%uDC47 https://t.co/m6YMeXGnj9 — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) September 7, 2022

El ministro, puente político entre el Presidente y la Vicepresidenta, esperó a que Alberto Fernández hablara en la convención de anual de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), en el predio de La Rural.

En el acto en La Rural, Fernández pidió "cuidar nuestras instituciones y proteger la democracia de todos aquellos que la desprecian", y apuntó a una frase del diputado opositor Ricardo López Murphy: "No son ellos o nosotros, somos todos y todas, el pueblo de la Nación argentina".

En ese mismo sentido, con un guiño presidencial y de CFK, De Pedro informó que inició una ronda de llamados para "abordar el tema de la intolerancia política en la sociedad".

"El mundo está atento a estos debates. En los últimos tres meses el Papa Francisco, el Secretario de la ONU y Biden plantearon la necesidad de frenar el avance de la violencia y la intolerancia", sostuvo el jefe de la cartera de Interior y consideró que gatillar un arma en la cara de la vicepresidenta de la Nación "es un punto de inflexión".

ADVERTENCIAS

Gerardo Morales toma distancia de algunos discurso del PRO y convocó a una cena debate de radicales

Máximo Kirchner, en una entrevista el jueves por la mañana, había advertido que se buscaba "un muerto peronista". Su amigo ministro repitió casi sus mismas palabras: "No podemos permitir que el peronismo siga poniendo las víctimas en la historia argentina". Y agregó que "debemos recuperar la racionalidad, bajar un cambio y ponernos hablar sobre qué tipo de convivencia democrática queremos en nuestro país".

"No vengo a señalar con el dedo a nadie. Vengo a proponer con humildad un debate necesario para reencauzar la convivencia democrática"



"No vengo a señalar con el dedo a nadie. Vengo a proponer con humildad un debate necesario para reencauzar la convivencia democrática", insistió el ministro. Y puntualizó que "la disputa electoral tiene que ser propositiva, no generar más incertidumbres. La gente necesita tranquilidad y la dirigencia nacional tiene que generar certezas".

A pesar de los dichos públicos de Negri, trascendió que en un asado entre diputados, senadores y gobernadores de la UCR, se cuestionó las "posiciones extremas" de Patria Bullrich y del ex presidente Mauricio Macri. "La decisión del radicalismo es no formar parte de las tensiones y luchas antagónicas que se plantean desde el Gobierno y algunos sectores extremos de Juntos por el Cambio", señalaron participantes del encuentro.

Agregaron también que "la gente está cansada de la pelea de los políticos y lo que necesita es soluciones a los problemas del país". En esa línea estarían desde el presidente de la UCR y gobernador de Jujuy Gerardo Morales al correntino Gustavo Valdés y el diputado Facundo Manes entre otros de los presentes en la comida realizada en el Círculo de Legisladores.