"Errores emocionales": la razón por la que Cristina Kirchner sigue con vida, según Sergio Berni

El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, compartió su opinión sobre el atentando que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sufrió el pasado jueves a manos de Fernando Andrés Sabag Montiel, quién actualmente se encuentra detenido.

Según Berni, el atacante, que se encuentra preso junto a su novia Brenda Uliarte, también sospechosa; "cometió errores emocionales" al atacar a la titular del Senado, razón por la que "no es un sicario" .

Así explicó su teoría en diálogo con Radio 10: "El carácter de este personaje indica que no es un sicario. No estamos ante un sicario extranjero narcotraficante al que no le tiembla el pulso a la hora de matar".

El ministro bonaerense cree esto porque Sabag Montiel cometió "errores emocionales" tales como "precipitarse en la escena donde iba a llevar adelante sus planes" o "no atinar cargar el arma en el estado de estrés" .

En contrastre, Berni aseguró que un sicario no hubiese fallado al intentar asesinar a la vicepresidente: "Sin ninguna duda", reforzó. Y continuó explicando: "Es una emoción fuerte lo que [Sabag Montiel] iba a hacer, más allá de que pueda o no tener alguna alteración psicológica".

Por su parte, el funcionario bonaerense expresó su deseo de que el atentado no haya sido en realidad "algo más orquestado", por que, caso contario, la situación sería "preocupante". Berni "quiere creer" que en realidad fue un hecho aislado.

"Hay algo que me tiene medio desconcertado: todavía es una discusión en la calle si ese intento sucedió o fue ficticio. No tengo ninguna duda de que sucedió y no tengo ninguna duda de que la vicepresidenta está viva de milagro", ratificó en una crítica a quienes dudan de la veracidad del intento de asesinato.

Finalmente, defendió al policía de la Federal encargado de la custodio de la vicepresidenta e indicó que lo conoce: "o tengo ninguna duda que es la persona más capacitada que tiene la Federal para cumplir ese rol. Y no solamente porque tiene capacidad técnica, sino también tiene carácter y formación para hacerlo", manifestó.