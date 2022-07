Belliboni le da la bienvenida a un Grabois al que ya "no le importa Cristina"

La de hoy fue otra jornada caliente en las calles. Pero con una novedad: incluyó el "debut" de Juan Grabois (CTEP), kirchnerista inorgánico, en la lucha "contra el Gobierno" y el ajuste. "Ahora no me importa Cristina" , dijo el amigo del Papa en su acalorado discurso. Se complica el panorama social para el Frente de Todos.

Esta mañana, dirigentes y militantes de diferentes organizaciones sociales además de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) y Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) protestaron en distintos puntos del país para reclamar por la implementación de un Salario Básico Universal (SBU), un aumento para los empleados públicos y privados y un aguinaldo para beneficiarios del programa Potenciar Trabajo.

Fue en medio de los cortes y movilizaciones que el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni , dijo en Crónica TV que le daban la "bienvenida a una cantidad de organizaciones que hoy están debutando en la lucha contra el Gobierno y el ajuste ".

Entre esas organizaciones se encontraba, justamente, la que tiene a Grabois entre sus principales referentes. Desde el Puente Pueyrredón, el dirigente de la CTEP pronunció un duro discurso, en el que recordó que "en el momento de mayor persecución de Cristina (Kirchner), yo estuve ahí". Fue uno de los que la acompañó a Comodoro Py en más de una oportunidad.

El líder del Partido Obrero le dio la bienvenida a la agrupación de Grabois.

Tras hacer esa mención, Grabois aclaró que "ahora no me importa Cristina". Y subrayó: " El problema de los grandes políticos no es nuestro problema ". No se trató de un misil teledireccionado contra la Vicepresidente, pero sí una declaración en contra del rumbo económico del Gobierno. Y lo afirmó en un contexto particular: tras la renuncia de Martín Guzmán, el cristinismo se muestra paciente ante la gestión de la nueva ministra de Economía Silvina Batakis.

En esa línea, el dirigente social planteó que el principal problema hoy "es la miseria que hay en este país". Y apuntó contra los dirigentes políticos, a quienes instó a que se preocupen "por las cifras bochornosas de pobreza e indigencia que tiene la Argentina".

El pedido de grabois

" Y si no te gusta el salario universal, salí e inventa otra cosa ", dijo Grabois desde el escenario montado en Puente Pueyrredón. Le hablaba al presidente Alberto Fernández. De paso, le pidió: "No nos salgas a decir que hay que calmar a los mercados, vení y calmanos a nosotros porque hay algunos acá que estamos dispuestos a dejar nuestra sangre para que no haya hambre en la Argentina".

El único proyecto de Salario Básico Universal fue presentado por un diputado que responde a Grabois.

Grabois es el impulsor de la iniciativa con la que vienen presionando al Ejecutivo y que fue uno de los principales reclamos de la jornada: el Salario Básico Universal.



Al menos hasta ahora, el único proyecto que hay en el Congreso tiene como autor al diputado del Frente Patria Grande , Itai Hagman. De sancionarse la ley, le daría cobertura a unos 7,5 millones de personas de entre 18 y 64 años en situación vulnerable. El costo fiscal anual bruto de la medida sería del 2,1% del PIB .

En tanto, el costo neto de la iniciativa, según Hagman sería de 0,9% del PIB, al descontarle los gastos actuales además del retorno fiscal por impacto en la actividad.