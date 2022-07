Salario Básico Universal: la presión de Juan Grabois por la llegada de Silvina Batakis

El nombramiento de Silvina Batakis al frente del Ministerio de Economía reavivó el debate sobre la implementación del Salario Básico Universal. El dirigente social Juan Grabois , que viene impulsando un proyecto en este sentido a través del diputado Itai Hagman, aprovechó la ocasión para pedirle a la flamante ministra que "cace la birome" y lo implemente.

"Querida @sbatakis te banco fuerte pero no te felicito; eso de andar felicitando designaciones no me cabe; me reservo las felicitaciones para cuando implementes el Salario Básico Universal ¡Cazá la birome y no te demores por favor! ", le escribió el referente del Frente Patria Grande a Batakis, a través de su cuenta de Twitter.

Tras la renuncia del ahora exministro de Economía Martín Guzmán, el autor de la iniciativa que propone la implementación del Salario Básico Universal también había aprovechado sus redes para reimpulsar el debate que la vicepresidenta, Cristina Kirchner, puso sobre la mesa días atrás, cuando pronunció su discurso ante la CTA, en el que apuntó con dureza hacia las agrupaciones sociales, que controlan la ayuda social.

"¿Por qué necesitamos un "Salario Básico Universal", o como @CFKArgentina dijo hace unas horas un "Ingreso Universal Básico"? Sale hilo con algunos datos", escribió ayer Hagman en Twitter, y agregó: "En Argentina hay millones de personas que se rompen el lomo laburando diariamente, sin embargo no todas tienen un empleo formal con un ingreso estable que les garantice condiciones mínimas de vida. Se estima que ese universo ronda los 7,5 millones de personas".

Dicho esto, el diputado aseguró: "Nuestro país tiene políticas de transferencias de ingresos dispersas y superpuestas. Se mezclan políticas de ingresos con otras de apoyo al empleo en la economía popular, ambas necesarias. Un Ingreso Universal permitiría transparentarlas, diferenciarlas y hacerlas más eficientes".

Asimismo, el porteño subrayó: "Un Salario Básico Universal equivalente a la Canasta Básica Alimentaria individual es condición necesaria para un mejor mercado de trabajo. Es casi imposible formarse o insertarse laboralmente desde la indigencia, sin condiciones mínimas de vida garantizadas".

Puntos salientes

A grandes rasgos, el proyecto de Hagman propone la implementación de una prestación monetaria mensual no contributiva, de alcance nacional, para aquellas personas de bajos ingresos que se encuentran sin ocupación plena, se desempeñan como cuentapropistas o en la economía informal.

El monto del Salario Básico Universal que propone el diputado equivale a la Canasta Básica Alimentaria de un adulto y la cobrarían las personas desocupadas, informales, monotributistas sociales, trabajadores agrarios y de casas particulares .

Asimismo, la iniciativa también establece que cobrarán el 50% del Salario Básico Universal los monotributistas de categoría A y asalariados registrados cuyos ingresos brutos no superen el límite de la misma.

El economista y diputado Itai Hagman es el autor del proyecto de ley que propone implementar un Salario Básico Universal.

Además, el texto contempla que los trabajadores temporarios o permanentes de prestación discontinua (contemplados en la Ley 26.727), que tengan un ingreso bruto por debajo del límite de la categoría A del monotributo, seguirán recibiendo el salario mientras dure la relación laboral.