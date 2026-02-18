Este miércoles, el cierre de FATE volvió a poner en el centro de la escena a uno de los empresarios industriales más influyentes del país: Javier Madanes Quintanilla. Dueño de la histórica fabricante de neumáticos y propietario de Aluar, el único productor de aluminio de la Argentina, Madanes encarna, desde hace décadas, el núcleo duro del empresariado local. De 73 años e ingeniero industrial (UCA), el empresario es nieto de Leiser Madanes, quien dio vida a Fate en 1940, en aquel entonces una pequeña planta de 1000 m2 en el barrio de Saavedra que fabricaba telas impermeables, bandas de rodamiento para reparación de neumáticos y otros productos de caucho. A comienzos de los años ’90, Madanes Quintanilla avanzó en la reorganización accionaria que le permitió concentrar la conducción del holding industrial que integran FATE y Aluar. Desde entonces, quedó como la figura central en la estrategia de ambas compañías. Casado y padre de tres hijos, tanto su esposa como sus hijos participan en la estructura empresaria y tienen vinculación con el grupo. El caso de Aluar fue determinante para su figura. La empresa, fundada en 1971 como parte de un proyecto de desarrollo industrial, es hoy el único productor de aluminio del país y uno de los principales exportadores industriales de la Argentina. Fundada en 1940 como Fábrica Argentina de Telas Engomadas, FATE nació como un emprendimiento dedicado a la producción de telas impermeables y artículos de caucho en el barrio de Saavedra. Durante más de ocho décadas, fue uno de los tres jugadores del mercado argentino de neumáticos y el único de capitales nacionales entre los grandes fabricantes. Con base en Virreyes, San Fernando, la compañía abasteció a la industria automotriz local y exportó a Europa, Estados Unidos y América latina. Sin embargo, su esquema de negocio comenzó a deteriorarse en los últimos años. Según informó la empresa al anunciar el cierre definitivo de su planta, la caída de ventas y exportaciones, junto con un escenario de pérdida de competitividad, terminó por volver inviable la operación industrial. La decisión implica el cese de actividades en la fábrica y afecta a más de 900 trabajadores. El cierre no sólo marca el fin de una marca histórica del entramado manufacturero argentino. También abre un proceso de reordenamiento de activos dentro del propio grupo empresario. Horas después del anuncio, Aluar informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) la compra de 12,7 hectáreas del predio de FATE por u$s 27 millones, correspondientes a sectores que ya ocupaba como locataria. La operación formaliza un movimiento patrimonial que consolida al aluminio como el negocio central del holding.