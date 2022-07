Dura advertencia de Reuters: Argentina, al borde del incumplimiento de pagos

La agencia de noticias británica Reuters sumó a la Argentina en el listado de los 12 países que se encuentran en la zona de peligro de "incumplir sus pagos" , lo que podría desatar crisis similares a las del Líbano, Sri Lanka, Rusia, Surinam y Zambia.

"Las señales tradicionales de la crisis de la deuda de monedas desplomadas, diferenciales de bonos de 1000 puntos básicos y reservas de divisas quemadas apuntan a un número récord de países en desarrollo que ahora están en problemas" , alertó Marc Jones, autor del artículo publicado el último viernes.

El texto titulado "The big default? The dozen countries in the danger zone" referenció los factores que trazan el mercado global actual: aumento de los costos de endeudamiento, sumado a la inflación creciente y el conjunto de pasivos, lo que "aviva los temores de un colapso económico".

"Sumar el costo es deslumbrante. Utilizando diferenciales de bonos de 1000 puntos básicos como umbral de dolor, los analistas calculan que hay en juego una deuda de U$S 400.000 millones. Argentina tiene, con mucho, la mayor cantidad con más de U$S 150 mil millones, mientras que los siguientes en la línea son Ecuador y Egipto con U$S 40 mil millones a U$S 45 mil millones" , subrayó el analista de Reuters.

Al hacer foco en la balanza local, Jones consideró como "probable" que "el poseedor del récord mundial de incumplimiento soberano" por Argentina, "aumente su cuenta" ; pronóstico traccionado por el impacto de la brecha cambiaria en el circuito paralelo que ya supera el 100%, las sangría de reservas y la depreciación de los bonos que cotizan a sólo 20 centavos de dólar.

En este tramo, el analista británico destacó que el gobierno del Frente de Todos no tiene ningún "pago sustancial" que enfrentar hasta 2024, pero lo que sí acelera el riesgo es que vencida esa prórroga, la "poderosa vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "pueda empujar a renegar del Fondo Monetario Internacional".

