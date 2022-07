Dólar con desdoblamiento de facto: las nuevas listas que recibieron las empresas y la suba de costos

A dos semanas de la llegada de Silvina Batakis al Ministerio de Economía y mientras el Gobierno adelanta que podría anunciar un desdoblamiento cambiario, buena parte de la actividad productiva sigue sin precios de referencia y cada vez más empresas, grandes y pequeñas, reciben listas de insumos con fuertes remarcaciones, incluso con el dólar contado con liqui como parámetro.

El cepo al pago de importaciones ajustado a fines de junio y la incertidumbre sobre el tipo de cambio provocó aumentos preventivos, ventas a precio sin fijar y freno de operaciones en distintas cadenas productivas.

Adiós al dólar oficial: por la inflación, las empresas hacen cálculos con la vista en el MEP

Recalculando: consultoras rehacen cuentas y ven una "inflación piso" de 80% "por ahora"

Una gran compañía alimenticia que se sienta con el Gobierno para definir listas de Precios Cuidados y suele ser catalogada como "formadora de precios" recibió durante la última semana listas con subas generalizadas de parte de sus proveedores.

Se acumularon en cuestión de días aumentos de 30 a 40% en azúcar, de entre 40 y 50% en etiquetas, del 30% en cartulina y de entre 20 y 30% en cajas de cartón . Algunos proveedores de especias llegaron a pasar listas con subas del 120% con la excusa de que debían comenzar a pagar insumos al contado con liqui.

Esta gran empresa rechazó las listas y abrió negociaciones, aunque descuenta que deberá convalidar mayores precios que impactarán en sus costos. Otra gran alimenticia aseguró que las materias primas aumentan por la inflación de costos global, con incrementos de 25% en dólares para la cartulina en el último tiempo o las variaciones del trigo, el cacao o el café, commodities con fuertes subas. Una tercera coincidió en que la dinámica de costos obedece a factores internacionales y reclama al Gobierno más margen para trasladarlos a precios .

Las alimenticias resisten aumentos de más del 30% en las listas que les pasan sus proveedores de insumos.

La semana pasada, el secretario de Comercio Interior, Martín Pollera, les pidió a las empresas evitar recalentar los precios. Acordaron, como referencia, un 3,5% mensual de aumento en las listas de precios de ítems no regulados y discusiones "caso por caso" para aquellos que requieran mayor actualización por costos.

Insumos al blue

La industria farmacéutica, que ayer cerró un compromiso para aumentar medicamentos un punto menos que la inflación por sesenta días, también afronta problemas de este tipo.

"Muchos proveedores son importadores que no están comprendidos en la excepción del Banco Central porque no son considerados industrias de la salud. Muchos insumos, como excipientes, láminas de aluminio, papel para prospectos, fórmulas vitamínicas, etcétera, tienen problemas que repercuten. Algunos pasan listas atadas al blue. Planteamos a las autoridades sanitarias este problema y hemos tenido buena repercusión", dijo Eduardo Franciosi, director ejecutivo de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (CILFA).

Las pymes

Las grandes alimenticias y farmacéuticas tienen más espalda para negociar con proveedores y absorber costos que las pymes de otros sectores. La industria metalúrgica, por ejemplo, recibió en los últimos días listas con aumentos del 15% en dólares de parte de distribuidores de Techint, indicaron fuentes del sector. En la misma línea, los presupuestos en la construcción se suspendieron.

"Ternium continúa despachando de acuerdo a los compromisos asumidos con el mercado, sin modificaciones en los precios", indicaron fuentes de la compañía.

Federico Cuomo, dueño de Agua Tronador y dirigente pyme, contó que su proveedor de dispensers de agua frío - calor suspendió entregas de este producto importado. "A principios de año lo pagábamos $ 18.000; hace un mes llegó una lista de $ 25.000 y ahora no tienen precio; el proveedor me dijo que calcula que se irá a cerca de 40.000 pesos porque no sabe si tendrá dólares o deberá ir al contado con liqui", relató.

Advertencia de la UIA

La Unión Industrial Argentina descuenta que esta inestabilidad impactará en la actividad. "Si bien el primer semestre del año cierra con buenos niveles de producción, el panorama para el segundo semestre muestra varios elementos de incertidumbre", indicó el Centro de Estudios de la UIA.