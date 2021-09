Dujovne rompió el silencio: su duro diagnóstico y pronóstico sobre la economía en manos de Guzmán

Nicolás Dujovne, el ex ministro de Economía durante la presidencia de Mauricio Macri, rompió el silencio. Criticó duramente la gestión de Martín Guzmán y el paquete de medidas de emergencia para inyectar dinero en el bolsillo tras los malos resultados del Gobierno en las elecciones PASO. "Más emisión, más brecha del dólar y más presión sobre las reservas", es su pronóstico principal.

En ese sentido, se mostró particularmente preocupado por la falta de contención de la inflación en 2021 y la proyección para 2022. "Hoy la Argentina financia todo su déficit con emisión monetaria porque el Gobierno refinancia el 100% de los vencimientos de capital, pero los intereses y el déficit los paga emitiendo. El riesgo de que la política fiscal agrave la situación inflacionaria está muy cerca", advirtió.

Además, defendió el acuerdo que se firmó con el FMI durante su gestión . "No era un programa electoralista. Decidimos que teníamos que hacer lo que era necesario para que la economía volviera a estar bien. No se puede hacer economía desde el Ministerio pensando en el mes o trimestre que viene. ¿Nos tocó perder? Sí , pero uno no llega al Gobierno para ganar elecciones", señaló.

Y consideró que "evidentemente, el organismo hubiera querido que termine de rendir sus frutos y para ella necesitaba responsabilidad institucional de la oposición. No conozco la opinión institucional del FMI. Sí la personal de los funcionarios de nuestra época que lamentaron la falta de tiempo. Y es lo que Argentina necesita: cuentas públicas en orden", argumentó en diálogo con Clarín.



Dujovne no es el único que 'apunta' contra Martín Guzmán, quien está también en la mira del fuego amigo, expresado primero por las críticas veladas -y luego desmentidas- de la vicepresidenta Cristina Kirchner .

Pero poco duró la tregua para el titular de Hacienda. Tras el masivo cambio de ministros en el gabinete de Alberto Fernández, La Cámpara parece estar nuevamente en campaña para forzar un cambio de rumbo económico -o directamente su salida - en vista de las elecciones de noviembre, como parecen indicar las recientes declaraciones de Andrés 'Cuervo' Larroque. Nada menos que de "amarrete" lo tildó el jefe de la agrupación ultra K y ministro de Desarrollo de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires.

Sobre las medidas de Guzmán y su propia gestión al frente del Ministerio de Economía, Dujovne dejó definiciones clave.

Las definiciones clave de Dujovne sobre la economía

INFLACIÓN . "Hay que ser muy cauteloso. Argentina, sin cambios grandes en la credibilidad de su programa, tendrá que seguir financiándose. Si se agrega el desafío que plantea el déficit, no se generan condiciones para que la inflación 2022 del Presupuesto se pueda alcanzar . Seguramente la inflación 2022 sea más alta a la de 2021 ".

ECONOMÍA Y DERROTA DEL GOBIERNO EN LAS PASO. "Veo mucho señalamiento a una supuesta política fiscalista como la causal de la mala performance electoral. Pero en mi opinión fueron derrotados por la falta de un programa consistente y una aceleración inflacionaria entre el final de 2020 y estas elecciones con una tasa anual arriba de 50%, ganándole a los salarios".





EQUILIBRO FISCAL . " Es una anécdota generada por el aumento de la inflación, no producto de una política de ajuste estructural . La licuación de la obra pública y las jubilaciones financió el aumento de los subsidios. Nada de esto es sostenible en el tiempo. No es lo mismo bajar el déficit fiscal normalizando el precio de los servicios públicos que licuando los jubilados como hicieron ahora. Las jubilaciones promedio hoy están 10% abajo en términos reales que en agosto de 2019".

" . La licuación de la obra pública y las jubilaciones financió el aumento de los subsidios. Nada de esto es sostenible en el tiempo. No es lo mismo bajar el déficit fiscal normalizando el precio de los servicios públicos que licuando los jubilados como hicieron ahora. ACUERDO CON EL FMI. " Hace dos años que damos vuelta con el FMI para negociar. ¿Por qué no terminar de cerrar una negociación que le de credibilidad al Gobierno en materia de su programa monetario y fiscal? Creo que no presentó y no buscó cerrar un acuerdo hasta ahora . Poner un programa sólido arriba de la mesa hubiera sido una buena manera de generar credibilidad para los tenedores de pesos. Ahora si ese programa está en el marco de un acuerdo con el FMI, la credibilidad puede aumentar. El foco tiene que estar en recuperar la credibilidad de la política económica. No es cierto que haga falta un acuerdo nacional para un acuerdo con el FMI. El Fondo quiere sólo reaseguros políticos, que el país vaya en una dirección compatible con un programa sólido" .





Qué piensa Dujovne del acuerdo con el FMI durante el gobierno de Macri

"Para mí el programa con el FMI sí funcionó . En 2018 cuando se nos cerraron los mercados fuimos al Fondo, que es el prestamista de última instancia. Evitar un default para nosotros era muy importante. Los países crecen porque invierten y para eso el cuidado del crédito público es fundamental. Con el programa pudimos reducir el déficit fiscal , pasando de déficit comercial a superávit comercial y llegar con un riesgo país a las PASO de agosto de 2019 de 850 puntos básicos". "Creo que esta administración tenía una oportunidad enorme de aprovechar lo que habíamos hecho. El programa no estaba caído e incluso Argentina podría haber ido al FMI cuando empezó la pandemia a pedir el resto del desembolso del programa". "El FMI es un organismo creado para asistir a países que enfrentan problemas. Fue el mundo el que decidió apoyar con u$s 50.000 millones a la Argentina . Fue una decisión sobre un programa apoyado en un país que iba en la dirección correcta, que hacía las políticas adecuadas. El programa que solicitó Argentina y otorgó el organismo fue correcto".