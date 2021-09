Tras las críticas internas, Guzmán defiende el Presupuesto ante los propios

El Presupuesto 2022 comenzará a ser analizado en el Gobierno pero primero deberá pasar por el filtro propio. El ministro de Economía, Martín Guzmán, revisará la estrategia legislativa pero también los números con el jefe de la bancada oficialista en Diputados, Máximo Kirchner y el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa.

Tras las críticas de Cristina Fernández por la subejecución del gasto de este año, el kirchnerismo busca un menor ajuste fiscal en el proyecto que marca un rojo del 3,3% del PBI el año que viene.

Para este año, además, Guzmán revisó a la baja el déficit primario: 4% del PBI contra el 4,2% que vaticinó el año pasado. Y puede ser un punto menor por los ingresos extra que representaron los derechos especiales de giro (DEG) del FMI.

Después de la reunión interna para revisar las cifras se concertará un encuentro con los principales jefes de bloque, previsto para el martes o miércoles de esta semana antes de ser analizado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside el oficialista Carlos Heller.

Pese a la tregua que parecía haberse alcanzado tras los cambios en el Gabinete nacional, Guzmán defendió su posición de que "no hay ajuste sino baja del déficit fiscal". Poco después, desde La Cámpora volvieron a criticar al ministro y presionar por más gasto. Fue uno de los dirigentes cercanos a Máximo Kirchner, el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés "el cuervo" Larroque, quien sostuvo que "no es tiempo de amarretear".

Larroque aseguró que "no es momento de amarretear"

"No creo que haya que entrar en discusiones tecnicistas o de carácter académico. Más allá de las nomenclaturas que se elijan estamos en un contexto que no nos permite amarretear frente a la necesidad de la gente", aseguró el secretario general de La Cámpora en declaraciones a AM 750.



El funcionario bonaerense le apuntó a las "falsas discusiones" que dan una imagen de "enredo" al interior del Gobierno y aclaró que el reacomodamiento no terminó. "Estamos en una fase de transición, donde no terminamos la pandemia, pero tampoco se consolidó la reconstrucción" , dijo Larroque.

Riesgo FMI

El proyecto de Presupuesto que envió Guzmán al Congreso hace más de 10 días descuenta, por otra parte, que habrá acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero la negociación sumó condimentos. La titular del FMI Kristalina Georgieva está siendo investigada por haber favorecido supuestamente a China en las publicaciones del informe sobre el clima de negocios global llamado Doing Business del Banco Mundial.

La funcionaria rechazó las acusaciones pero la semana pasada el directorio del FMI tuvo una primera sesión por la investigación y señaló que seguirá analizando el caso. Pero frente a la investigación, creció la presión para que Georgieva sea removida del cargo. Una crisis en el FMI podría complicar el acuerdo que Argentina busca cerrar antes de fin de año.

El año que viene vencen u$s 19.200 millones con el FMI que no forman parte de los cálculos del Presupuesto porque el Gobierno prevé llegar a un acuerdo antes. Los DEG que envió el Fondo por la pandemia cubren las obligaciones hasta fin de año.