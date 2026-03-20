El exministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, advirtió que el esquema monetario-cambiario vigente en Argentina sigue siendo excesivamente complejo y que su desarticulación es una deuda pendiente del programa económico. Invitado a Pulso Financiero, en El Cronista Stream, señaló que en el país conviven controles de capitales, bandas cambiarias y un régimen de agregados monetarios que opera sin metas explícitas ni una tasa de interés de referencia, un combo que genera tasas volátiles y frena el proceso de desinflación. “Si desmontáramos toda esa maraña y fuéramos a un régimen más clarito donde el Banco Central fija una tasa de interés de referencia y el tipo de cambio se mueve más libremente, habría una sensación más grande de cambio de régimen”, sostuvo el economista. Para el exfuncionario, el Gobierno logró el ordenamiento fiscal, pero el frente monetario-cambiario sigue a mitad de camino, por lo que el equipo económico teme que una liberación abrupta dispare el tipo de cambio. En ese marco, Dujovne reconoció que entiende la cautela oficial, ya que un salto cambiario del 10% o 15% podría llevar la inflación de este año a niveles similares a los de 2025 y borrar la percepción de avance. “Yo creo que la inflación de este año va a ser más baja que la del año anterior, que fue 32. Hasta hace unos días te hubiera dicho 25, pero tenemos el shock energético que no sabemos cuán transitorio va a ser”, explicó. El conflicto en Medio Oriente alteró su estimación: el precio de la energía podría normalizarse lentamente, dado el daño a infraestructura de refino y gas en Qatar, lo que arrastraría al alza costos logísticos y fertilizantes. Con ese escenario, el exfuncionario elevó su proyección al rango del 27%-28% para 2026, una mejora respecto del año anterior pero que, advirtió, “nos deja en la zona de los 30 puntos”. En el plano financiero, Dujovne evaluó positivamente los fundamentos fiscales del país, pero reconoció que el mercado descuenta el riesgo político. El economista cree que hasta que las elecciones de 2027 despejen la amenaza de un retorno kirchnerista, el riesgo país difícilmente perfore los 500 puntos de manera sostenida. Sin embargo, identificó una palanca concreta que el gobierno podría accionar: volver al mercado internacional de deuda, tal como lo hizo Ecuador a comienzos de año. Según Dujovne, una emisión bajo ley extranjera permitiría hacerse de liquidez y recomprar bonos 2030, reduciendo las necesidades de financiamiento de los próximos años. “En Ecuador funcionó muy bien y no veo por qué no funcionaría en la Argentina”, concluyó.