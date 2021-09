Guzmán habló del llamado de Cristina, ajuste, nuevo IFE, cepo, pago al FMI e inflación

El ministro de Economía Martín Guzmán habló del llamado de Cristina Fernández de Kirchner y el reclamo por aumentar el gasto en una entrevista donde habló sobre el IFE de Anses, la inflación, las críticas de la oposición por la deuda, las nuevas medidas económicas, subsidios, el pago al FMI y las nuevas medidas de bolsillo como la suba del salario mínimo vital y móvil.

"Hoy nos damos cuenta de que algunas de las ejecuciones sí se podrían haber hecho" , concedió Guzmán tras la derrota electoral en las PASO.

Nueva fase de la campaña: Alberto impone 5 ejes para ganar en noviembre

"La presidenta planteó que hubo un ajuste fiscal pero lo que yo digo es que no hubo un ajuste fiscal sino una reducción del gasto, que no es lo mismo", dijo Guzmán en diálogo con Victor Hugo Morales en AM 750. "Las necesidades son enormes y las herrramientas escasean", explicó el funcionario sobre las restricciones de financiamiento para darle más impulso al gasto.

Amnistía fiscal: de qué se trata el proyecto que impulsa Massa y a quiénes beneficia

En tanto, Guzmán reconoció que "no se pude ejecutar todo el gasto de capital" sobre la inversión del Estado y obra pública pero aseguró que "eso es lo que se busca hacer" en la próxima etapa. "Lo que estamos haciendo no es en función de las elecciones", sostuvo Guzmán.



Obra pública, uno de los ejes a acelerar en adelante

Inflación

"Hay una parte de la emisión monetaria que pone presión monetaria", concedió también al analizar la inflación y cuál sería el margen tolerable. En ese contexto, Guzmán abogó por coordinar expectativas con empresarios y sindicalistas. Aseguró que los gremios mostraron esa coordinación pero reiteró la crítica a los empresarios: "no se logró ver esa capacidad del otro lado de la mesa" .

Uno de los objetivos es la reducción de la inflación, aseguró el ministro. Desde marzo se ve una reducción mes a mes. En este mes "se puede esperar una suba por el aumento de precios regulados", anticipó Guzmán pero indicó que se apunta a seguir la baja.

En la próxima medición de pobreza, anticipó que prevén una reducción. El Indec difundirá la próxima semana los datos de pobreza del primer semestre del año y las mediciones privadas marcan un nivel cercano al 44%.

MEDIDAS ECONÓMICAS

En cuanto a las medidas, Guzmán destacó la salida de las restricciones por la pandemia y remarcó el aumento en el año del 55% del salario mínimo vital y móvil con la ampliación que se acordó ayer. "La clave es asegurar que crezcan más los salarios de los precios".

El salario mínimo sube a $ 33.000 y aspira a ganarle a la inflación 2021

"Los salarios privados tienen que acompañar. Todos los salarios le tienen que ganar a la inflación este año", enfatizó Guzmán en la entrevista radial.

En cuanto a cómo financiar las medidas, Guzmán aseguró que se mantiene la lógica del Presupuesto 2021. "No es el que más nos gusta sino el que se puede. No hay cambios", dijo sobre la relación de 60% emisión y 40% deuda pública que planteó para este año.

El Gobierno relaja medidas sanitarias por pandemia: el barbijo deja de ser obligatorio al aire libre y se levanta el cepo aéreo, ¿qué más cambia?

Consultado por un nuevo IFE, el ministro indicó que "el Ingreso familiar de emergencia fue una política en un contexto de pandemia y nos ayudó mucho a contener a los sectores más vulnerables. Fuimos avanzando en la política pública en función de lo posible", indicó.

jubilaciones

Guzmán aseguró que las jubilaciones y pensiones le ganarán a la inflación este año. "Cuando hay que proteger para que no haya una caída se hace vía bonos si las jubilaciones quedan por debajo" pero en relación a la jubilación mínima, "el segmento más vulnerable", en un contesto donde el resto de los haberes siguen a pérdida.

PAGO AL FMI

Para Guzmán, el pago al FMI que se realiza hoy es parte de una señal de responsabilidad y advirtió que " hay caminos más desestabilizantes y peligrosos" . El funcionario aseguró que se "pelea" contra el establishment.

Con deuda a 10 años, oficializan el pago al FMI por casi u$s 1900 millones

"Hoy 22 es el pago de capital de u$s 1900 millones. Ese dinero sale de los derechos especiales de giro (DEG) y hoy se paga una deuda que tomó Juntos por el Cambio", remarcó Guzmán, que sobre la letra intransferible del Tesoro que se colocó para pagarle al FMI, aseguró que no se alteró la pauta presupuestaria del 2021.

CEPO

"A la Argentina se le hizo un daño enorme desde fines de 2015", puntualizó y detalló el endeudamiento, el impacto de las Lebac y la salida de capitales . En abril de 2018 cambiaron todas las expectativas y los capitales especulativos quedaron atrapados y están poniendo presión en el mercado paralelo y la brecha cambiaria".

"Buscamos mantener una estabilidad cambiaria para evitar una devaluación", puntualizó Guzmán como respuesta a la pregunta sobre si podría abrirse el cepo. De vuelta a la campaña, Guzmán cuestionó las críticas de Juntos por el Cambio por el endeudamiento y aseguró que no se presentaron en el Congreso para discutir en la Comisión Bicameral de Deuda.

NUEVO GABINETE

Tras la crisis política dentro de la coalición oficialista, hoy tuvo lugar una primera gran reunión de gabinete. En ese marco, Guzmán aseguró que "el jefe de Gabinete (Juan Manzur) arrancó corriendo", y buscó poner fin a la interna: sostuvo que el Frente de Todos está liderado por el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner, a quien destacó como figura política y aseguró: "hay que cuidarla".