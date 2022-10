Dos diputados del PRO impulsan una suba de impuestos: ¿Cómo votará Juntos por el Cambio?

Diputados introdujo un artículo en el proyecto del Presupuesto 2023 para subir los impuestos internos a los productos electrónicos. A contramano de la promesa de campaña 2021 de Juntos por el Cambio de no votar la suba de ningún impuesto, la propuesta fue empujada por cuatro diputados de los cuales dos son del PRO. ¿Cómo votará la coalición opositora ese artículo en el recinto?

En medio del debate en comisión del Presupuesto 2023, se conoció la propuesta que harían los cuatro diputados fueguinos: elevar de 6,5% a 10% los impuestos internos para los productos nacionales y a 19% en el caso de los importados.

¿Recaudación o consumo? El plan Ahora 30 choca con la suba de un impuesto a los electrodomésticos

Presupuesto 2023: uno por uno, qué cambios le hicieron al proyecto de Sergio Massa

El dato es que entre los impulsores se encuentran los dos diputados del PRO Federico Frigerio y Héctor Stefani. Es decir, integran Juntos por el Cambio, la misma coalición que, como un mantra, repite que no votará en el Congreso ninguna suba de impuestos. Fue uno de sus eslóganes de la campaña 2021.

En el debate en comisión, ayer, el único que avisó que no acompañará ese artículo fue el jefe de la Coalición Cívica, Juan Manuel López .

"A nuestro modo de ver, lo único que va a hacer es aumentar el precio de los productos electrónicos", señaló el "lilito". Y recordó que desde la Coalición Cívica tienen un "compromiso electoral en Juntos por el Cambio de no subir impuestos".

Vale recordar que bloque que lidera López días atrás presentó un proyecto de ley para terminar con el régimen de promoción económica de Tierra del Fuego, lugar en el que se fabrican y ensamblan los productos electrónicos.

A la Coalición Cívica, según pudo El Cronista, se le sumará el rechazo de la UCR y del propio PRO. "Nosotros vamos a ratificar no haya aumentos de impuestos internos, porque termina aumentando los artículos", le dijo el titular de la bancada, Cristian Ritondo, a este medio.

Es probable que el resto de los bloques que conforman la coalición, como Evolución Radical, se inclinen por esa postura.

El grueso de la bancada que lidera Cristian Ritondo votará en contra de la suba de impuestos.

Pese a que primará el dogma de "no subir impuestos", más de una espada económica de Juntos por el Cambio reconoció -por lo bajo- que la propuesta "no está tan mal, porque disminuye, relativamente, la protección". Pero, de cara a las elecciones del año que viene, la coalición opositora no querrá dejar un flanco abierto .

Así las cosas, el martes 25, cuando se celebre la votación del Presupuesto 2023 en el recinto, es probable que a lo largo de la jornada el tablero refleje apenas dos votos positivos en el ala del recinto que ocupa Juntos por el Cambio. Será al momento de la votación en particular de ese artículo. Los puntos verdes corresponderán a Frigerio y el de Stefani.