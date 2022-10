Crecimiento e inflación 2023: el pronóstico del diputado que preside la agenda industrial

"Es un Presupuesto de crecimiento", afirmó Marcelo Casaretto, diputado del Frente de Todos. En un mano a mano con El Cronista, el secretario de la comisión de Presupuesto y presidente de la de Industria reconoció que tanto la inflación que se prevé para 2023 como para lo que resta del año "son altas". Aunque, planteó que los planes antiinflacionarios que proponen desde la oposición "siempre son recesivos".

Además, el diputado descartó que en la Argentina falten dólares. "Lo que pasa es que es creciente la demanda" , argumentó el entrerriano. Asimismo, Casaretto habló sobre la Ley de Humedales y las posiciones extremas que existen en torno al tema.

También aseguró que la ley que busca fomentar las inversiones en el sector agroindustrial, y que el ministro de Economía Sergio Massa insiste con que avance, tiene que sancionarse porque "va a disparar inversiones".

- Este año, tendremos Presupuesto, ¿verdad?

- La expectativa que tenemos es respaldar al Gobierno con la "Ley de leyes". Este ha sido nuestro criterio siempre. En el tratamiento de diciembre tuvimos el rechazo por parte del Congreso por primera vez en la historia de la Argentina. Eso fue un error de parte de la oposición. Nosotros tenemos que aportar nuestro granito de arena. Como Frente de Todos, mantenemos el apoyo y esperamos que algunos de los bloques de las oposiciones, con el correr de las semanas, vayan apoyando en general, aunque tengan disidencias en particular. También estamos dispuestos a charlar acerca de algunas modificaciones que se puedan acordar en el Congreso y con el Ejecutivo. Nuestro plan es aprobarlo el 26 de octubre .

- ¿Ya empezaron a trabajar para modificar las partidas en las áreas más sensibles? Hay planteos sobre recortes en áreas sensibles como Salud y Educación.

- En primer lugar, tenemos que escuchar a los ministros. El ministro de Educación ya planteó refuerzo en el aumento de las partidas en rubros fundamentales. Planteó que algunos temas quedaron pendientes. Por ejemplo, el tema salarial porque está pendiente la paritaria. Derivado de esa negociación se van a hacer los refuerzos para atender el pago de los salarios. La vocación es cumplir con la Ley de Educación y la de Ciencia y Técnica. Una vez que se vayan cerrando estos temas, si hay que hacer cambios, por supuesto que los vamos a hacer.

- Algunos sectores plantean que es un Presupuesto de ajuste, ¿coincide?

- No. Es un Presupuesto de crecimiento. La Argentina creció en 2021 un 10%. Este año, de acuerdo a las proyecciones, estará entre un 4% y un 6% y va a crecer el año que viene. Para encontrar tres años de crecimiento en la Argentina, hay que irse 10, 15 años para atrás. Por supuesto, la Argentina crece y eso permite crear empleo y mejores oportunidades para la población. Pero hay desafíos como el de la inflación, que está alta, que se va a mantener a niveles altos y que va a depender de la discusión del Presupuesto algunas situaciones, como niveles de déficit fiscal, de emisión monetaria, que a veces uno considera en la discusión lo que va a ocurrir el año que viene. Pero cuando ves por qué tenés una inflación alta, tenés que mirar el punto de partida.

- ¿Cuál sería ese punto de partida?

- El gobierno de (Mauricio) Macri, que se fue con el 54% de inflación, sin pandemia ni guerra. A eso le agregás el efecto de la pandemia, que significó una emisión monetaria superior a 7,5% del PBI. Entonces, emitís dinero y eso es absorbido por la economía . Después, bajaste el déficit de 6,5% a 3% y ahora a 1,9%. Pero los pesos que ya emitiste, siguen circulando. Y se suman los nuevos, y no tenés financiamiento externo. En consecuencia, todas las emisiones que vas haciendo van acumulando una masa de pesos circulante que el Banco Central tiene que esterilizar y de alguna manera te marca un piso, que es lo que planteó (el viceministro de Economía Gabriel) Rubinstein la semana pasada: un piso del 40% de acuerdo a la emisión monetaria. Todo esto genera una puja distributiva de cambios estructurales, por lo que se proyecta una inflación del 60%.

- Durante la presentación del Presupuesto, Massa dijo que incluso había posibilidades de que la inflación sea menor al 60%, ¿lo ve posible?

- Yo me manejo con las previsiones que el Ejecutivo mandó por escrito, que sería del 95% para este año y 60% el año que viene. Ambas son altas. A mí no me conforman. Pero para que eso no ocurriera, habría que tomar una serie de decisiones en el Congreso, en materia de más ingresos o de menos gastos. Si te planteás más ingresos, significa una presión impositiva mayor, que frena de alguna manera la economía. Y si te planteás menos gasto, también frenás la economía. Uno de los objetivos centrales de este Gobierno es mantener el nivel de crecimiento. Cuando escucho hablar de planes antiinflacionarios desde la oposición, siempre son recesivos.

- Otro proyecto que está en la comisión de Presupuesto es el de la Ley de Humedales. Aprovechando que preside la comisión de Industria, la consulta gira en torno a si la iniciativa que impulsa el oficialista Leonardo Grosso, choca con ciertos sectores, como puede ser el minero o el agro o era necesario hacerle modificaciones...

- Creo que hay posiciones extremas. Por un lado, "verde" extremas, que dicen: "Cuidemos todo, no produzcamos nada que altere la naturaleza". Y hay otros que dicen: "Produzcamos todo y si hay costos ambientales, bueno... son relativos". En el camino, hay muchas opciones.

- ¿Están trabajando para encontrar un punto medio?

- El proyecto original data de hace 10 años. Hay 10 proyectos en Diputados. Nosotros avanzamos en el proyecto de Leo Grosso, más menos las modificaciones que se van acordando con las provincias y los sectores productivos. Por supuesto que por izquierda te pegan los "verdes", de que ese proyecto no es "tan progre". Y por derecha, te pegan los sectores productivos, diciendo que "paraliza totalmente cualquier proyecto productivo y de desarrollo de la Argentina". Ni una cosa ni otra son ciertas, hay que encontrar un punto en común . Esa es mi posición. A favor del proyecto de Grosso, con los cambios que adapten a estar realidades productivos.

- Una de las leyes que viene pidiendo Massa es la Ley de Fomento al Desarrollo Agroindustrial, que también está en la comisión que preside: ¿avanzarán con esa ley en los próximos días?

- Desde la presentación de la ley, el año pasado, hasta acá, he llevado adelante gran parte de la discusión. Estamos en un 95% de acuerdo con la ley. Lo que pasa es que seguimos sujetos a la agenda parlamentaria. Hay muchos temas pendientes, pero creo que esta ley hay que sancionarla, porque va a disparar inversiones. Los problemas de la Argentina son complejos. Pero si los tengo que simplificar serían en la posibilidad que tienen los gobiernos de acceder a dólares o no acceder. Los gobiernos siempre generan dólares. Por ejemplo, derivados del comercio exterior. Este año, la Argentina va a exportar más de US$ 100.000 millones. Entonces, ¿faltan dólares? No.

- ¿Entonces?