<p>Hoy, a partir de las 14:00 (hora Argentina), se llevará a cabo un enfrentamiento importante en el estadio Houston entre Países Bajos y Suecia, correspondiente a la fecha 2 del Grupo F del Mundial.</p><p>Este partido es fundamental para la situación del grupo, ya que una victoria para los suecos los dejaría prácticamente en la siguiente fase, mientras que los neerlandeses buscan poner en marcha sus esperanzas de avanzar en el torneo.</p><p>El equipo de Países Bajos llega a este encuentro tras empatar 2-2 con Japón, un resultado que no les satisface. Los goles de Virgil van Dijk y Crysencio Summerville no fueron suficientes ante la reacción japonesa, con tanto de Keito Nakamura y Daichi Kamada, que les dio un punto inesperado.</p><p>Por su parte, Suecia ostenta el liderato del grupo después de una impresionante victoria 5-1 sobre Túnez en su debut, destacándose por la capacidad ofensiva mostrada por sus jugadores, principalmente los dos goles de Yasin Ayari, además de las anotaciones de Alexander Isak, Viktor Gyökeres y Mattias Svanberg.</p><p>A pesar de que nunca se han enfrentado en un Mundial, Países Bajos y Suecia poseen una dilatada historia de encuentros, incluyendo amistosos y competiciones como la Eurocopa. De sus 20 enfrentamientos previos, los neerlandeses llevan la delantera con ocho victorias, en comparación a siete triunfos suecos y cinco empates.</p><p>El árbitro designado para este crucial partido es Michael Oliver.</p><h5>Formato del Mundial 2026</h5><p>Esta es la edición más extensa del Mundial, con 48 selecciones participando por primera vez. Los equipos se distribuyen en 12 grupos de cuatro, donde los dos primeros junto a ocho mejores terceros avanzarán a dieciseisavos de final.</p><p>Los cinco mejores terceros disputarán sus partidos contra los líderes de los grupos E, G, I, K y L, mientras que los otros tres tercer clasificados se enfrentarán a los primeros de los grupos A, B y D, donde estarán los anfitriones México, Canadá y Estados Unidos.</p><h5>Próximo partido de Países Bajos</h5><p>Grupo F - Fecha 3: vs Túnez: 25 de junio - 20:00 (hora Argentina)</p><h5>Próximo partido de Suecia</h5><p>Grupo F - Fecha 3: vs Japón: 25 de junio - 20:00 (hora Argentina)</p><h5 style=‘margin-top: 20px’>Horario según país</h5><p>Argentina: 14:00 horas</p><p>Colombia y Perú: 12:00 horas</p><p>Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas</p><p>Venezuela y Chile (Santiago): 13:00 horas</p>