El Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó una nueva etapa en la fiscalización de grandes contribuyentes tras la ratificación de Jennifer Krystel Castillo Madrid como titular de la Administración General de Grandes Contribuyentes (AGGC). Durante su comparecencia, aseguró que “no habrá espacios para la evasión fiscal ni para una interpretación selectiva de la normatividad”.

Castillo Madrid también señaló que la recaudación debe aplicarse con equilibrio y legalidad. En ese sentido, afirmó que “la recaudación debe ejercerse con firmeza frente a las conductas indebidas, pero sin requerimientos innecesarios, desproporcionados ni actos de molestia para quienes cumplen oportunamente con el pago de sus impuestos”.

¿Qué cambios implementará el SAT para detectar ingresos no declarados y operaciones de riesgo?

La nueva titular de la AGGC explicó que la estrategia de trabajo estará enfocada en fortalecer la supervisión de actividades consideradas de alto riesgo fiscal, al tiempo que se busca brindar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones.

Entre las principales acciones anunciadas destacan:

Fiscalización de operaciones realizadas con empresas conocidas como “factureras” y “nomineras”.

Revisión de contribuyentes con pérdidas fiscales recurrentes.

Detección de ingresos no declarados ante la autoridad fiscal.

Identificación de esquemas que impliquen simulación o abuso de deducciones.

Aplicación de criterios más uniformes en auditorías y procesos de revisión.

Mayor coordinación entre autoridades para mejorar la eficiencia operativa.

Castillo Madrid precisó que estas medidas no significan una ola de auditorías indiscriminadas. Por el contrario, sostuvo que la fiscalización se concentrará en actividades de mayor riesgo, evitando actos de molestia innecesarios para quienes cumplen correctamente con sus obligaciones tributarias.

Jennifer Krystel Castillo Madrid es la nueva titular de AGGC

La nueva estrategia busca aumentar la recaudación con mayor certeza jurídica

Durante su presentación ante legisladores, la nueva administradora general señaló que su gestión estará guiada por cinco ejes principales: mejora de procesos, mejores prácticas de auditoría, uniformidad en criterios de revisión, fortalecimiento del contacto con los contribuyentes y coordinación institucional.

La funcionaria destacó que actualmente existen 15 mil 644 grandes contribuyentes, equivalentes al 0.02% del padrón nacional, y aseguró que la estrategia de fiscalización buscará fortalecer la seguridad jurídica, fomentar la inversión y combatir las conductas que afecten la correcta recaudación de impuestos en México.