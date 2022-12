El dólar soja 2 pelea por llegar a los u$s 3000 millones y un as bajo la manga esperanza a Sergio Massa

En esta noticia Nuevo impulso

Cuentas diferentes

Una resolución oficial del viernes que permite a los acopiadores vender a $ 230 la soja que habían comprado a $ 170 le dio un nuevo impulso a la venta de la oleaginosa desde este lunes y ayudará a que el Gobierno cumpla con el objetivo de sumar u$s 3000 millones a las reservas, coincidieron fuentes oficiales y del sector privado.

Dólar soja, efecto SIRA y el nuevo viento de cola que le da respiro al superávit comercial

Sequía y FMI ¿dos escollos peligrosos para la deuda en dólares en 2023?

La resolución 220, que firma el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, habilitó el ingreso al dólar soja a las 800 empresas acopiadoras, que habían quedado en un limbo.

Los acopiadores habían comprado soja durante octubre y noviembre, al tipo de cambio oficial en torno a $ 170, pero no podían venderla.

"Si entregábamos en el Mercado a Término, nos pagaban $ 230 (siempre menos retenciones), pero pasábamos a ser infractores pasibles de ser suspendidos como acopiadores", explicó a El Cronista Fernando Rivara, presidente de la Federación de Acopiadores.

Los acopios suelen comprar existencias a pequeños productores, acumular y revender cantidades más grandes a los mayores demandantes, como exportadores y feedlots. En un mercado normal, asumen el riesgo de la volatilidad del mercado internacional. En esta ocasión, adquieren un plus adicional, la diferencia cambiaria. Por eso, el Gobierno requiere la documentación que demuestre que la soja es propia.

La resolución, continuó Rivara, equiparó la situación a lo que ocurrió con la primera edición del dólar soja: los acopiadores que puedan demostrar que compraron la soja antes del inicio de la medida (27 de noviembre), pueden ahora liquidarla a $230.

Los acopiadores embolsarán la gran diferencia entre la copra al dólar oficial y la venta al tipo de cambio diferencial. "Muchas veces, compramos a 100 lo que terminamos vendiendo a 80 por las oscilaciones del mercado", justificó el presidente de la Federación.

Nuevo impulso

En Agricultura sostienen que la liquidación de soja había mermado durante la semana pasada por las negociaciones con los acopiadores, que no podían participar. "Los productores están vendiendo", indicaron fuentes oficiales.

Según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, hasta este lunes se habían vendido a $ 230 unas 4,5 millones de toneladas, por u$s 1932 millones , de los cuales algo más de u$s 1000 millones quedaron, netos, en el Banco Central.

Sequía y FMI ¿dos escollos peligrosos para la deuda en dólares en 2023?



Como contó Ecolatina, las liquidaciones venían en caída. La semana pasada, promediaron u$s 72 millones diarios, contra los u$s 79 millones promedio diario de la semana previa y los u$s 91 millones diarios de la primera semana del esquema.



Este lunes, las ventas se recompusieron y superaron los u$s 100 millones. El martes, feriado y con una hora de operaciones, apenas se pactaron u$s 9 millones. La expectativa del Gobierno es que aceleren hasta un ritmo de hasta u$s 300 millones diarios, lo que permitiría cumplir con holgura el objetivo de u$s 3000 millones.

De todos modos, las previsiones más optimistas de algunos funcionarios, de llegar a los u$s 5000 millones, parecen quedar en el archivo.

Cuentas diferentes

La industria agroexportadora hace otra cuenta. Desde el inicio del dólar soja, a fines de noviembre, el sector dice haber liquidado u$s 2800 millones, por lo que el objetivo garantizado estaría cerca. La agroindustria suma al monto no solo a la soja y sus derivados, sino al trigo y a otros cereales.



Sergio Massa quiere más dólares y ahora los buscará en dos sectores clave