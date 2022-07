Miguel Pesce sobre el dólar soja: "No hay desdoblamiento cambiario ni dólar agro"

El presidente del BCRA, Miguel Pesce, defendió el nuevo régimen para fomentar la liquidación de la cosecha de soja por parte de los productores rurales.



"Lo único que estamos haciendo es habilitar dos instrumentos de inversión para los productores de soja. No se dio un tipo de cambio diferencial ni se eximieron impuestos", planteó esta mañana en diálogo con AM 750. Y aclaró que "no hay desdoblamiento cambiario ni dólar agro".



La medida "beneficia a los productores de soja que todavía tienen el grano y la dificultad para venderlo pasaba por la falta de una oportunidad de inversión que le preserve el valor de su activo", explicó el titular del BCRA.

Pesce aclaró que esos dos instrumentos de inversión se reflejan a través de "un 30% que les permite la formación de activos externos por la venta, y el restante 70% podrán depositarlo en una cuenta corriente con remuneración que ajusta por tipo de cambio oficial".

Silobolsa financiero: para que liquiden, les garantizan a los sojeros tipo de cambio y acceso al dólar

Dólar soja: sin margen para seguir procrastinando





"De ninguna manera es un dólar agro. Nos han dicho que no venden porque resguardan su inversión en granos de soja y nosotros les ofrecemos que lo hagan a través de una inversión financiera", dijo el titular del BCRA.

Y explicó que "el productor hará las cuentas y venderá, creemos que es conveniente. Pienso que van a liquidar. Estamos ofreciendo una solución a un problema que nos plantea una cadena productiva".



Pesce aseguró que " la medida del Banco Central solo beneficia a los productores de soja " y apuntó contra las pymes.

Miguel Pesce, del BCRA, aclaró que "no se dio un tipo de cambio diferencial ni se eximieron impuestos"

En ese sentido, respecto de las críticas de algunos sectores vinculados con las pymes que solicitan ser alcanzados por estos beneficios, el titular del Banco Central los calificó de "ingratos porque siempre les hemos dado soluciones, por ejemplo con las líneas de inversión productiva".



dólar soja: de qué se trata la medida para incentivar la liquidación de la cosecha





Acuciado por la necesidad de fortalecer las reservas, el Banco Central anunció un régimen para fomentar la demorada liquidación de la cosecha de soja, con una ventana de un mes para que los productores puedan acceder a un seguro de cambio y a comprar dólares al valor del solidario más las retenciones de la AFIP.

El campo mira de reojo al dólar diferencial y quiere "discutir las medidas de fondo"



Dólar soja: el Gobierno confía que habrá una mayor liquidación de granos desde hoy



En concreto, el BCRA creó un instrumento para que los productores, traders y exportadores todos los eslabones de la cadena de la soja que liquiden los granos puedan colocar el 70% de los pesos de las operaciones en cuentas especiales a la vista con una remuneración equivalentes a la evolución del dólar oficial. Se trata del tipo de cambio A A3500, conocido como dólar link.

Por el 30% restante, se les permitirá "la Formación de Activos Externos, al valor del dólar oficial más el impuesto PAIS y las retenciones a cuenta que percibe la AFIP". Es decir, comprar dólares con el impuesto y el crédito a cuenta de Ganancias o Bienes Personales.