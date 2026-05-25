Esta mañana, Javier Milei caminó junto a su Gabinete para recibir el Tedeum por parte del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. Allí, el religioso habló contra la grieta, en favor del diálogo y los más necesitados. Paralelamente, se dio la ausencia de Victoria Villarruel y Patricia Bullrich no acompañó la caminata. Sin embargo, Milei se concentró en gestos de unidad y en la reunión de Gabinete se evitaron rispideces.

“Nos falta una clase dirigente que, con la fuerza del pueblo, se anime al diálogo” , dijo García Cuerva durante su discurso en la Catedral de la Ciudad de Buenos Aires.

El mandatario libertario acudió por primera vez en tres años sin su vicepresidenta a la invitación por parte de la Iglesia Católica. Aparte de dicho gesto, que señala una ruptura final con Villarruel, el mandatario se mostró junto al asesor presidencial, Santiago Caputo, en su caminata y el propio Martín Menem.

A pesar de que Caputo no es parte del gobierno formalmente, sí lo pudo acompañar a Milei desde la Casa Rosada a la Catedral . Sin embargo, Patricia Bullrich no fue invitada a dicho trayecto por no ser parte formal del gabinete, sino senadora en ejercicio.

Bullrich se mostró dentro de la Catedral y saludó a la gente fuera en la Plaza de Mayo durante su regreso a la Casa Rosada para la reunión de Gabinete que ocurrió post-Tedeum.

Duró poco más de una hora. Además, estuvo junto con Javier Milei en el balcón de la sede del Ejecutivo y saludó a las personas que se acercaron.

Se trata de la primera reunión del Gabinete luego de que en el último encuentro Patricia Bullrich exigiera a Manuel Adorni que presente su declaración jurada.

Según se publicó en ese momento, el presidente habría gritado a la presidenta del bloque libertario en el Senado y ratificado la condición de Adorni como jefe de Gabinete.

Este encuentro también se da luego de la pelea por redes sociales entre la gente de Santiago Caputo y los Menem. El propio Caputo publicó este domingo en sus redes una foto en un intento de saldar su interna .

Fuentes oficiales informaron a El Cronista que Javier Milei abrió la reunión con su visión sobre la coyuntura general y la marcha de la economía .

“Se manifestó optimista por los últimos datos de actividad que empezaron a aparecer en los meses de abril/mayo”, aseguraron.

Además, el mandatario trazó “un diagnóstico de crecimiento y expansión de la economía”.

Según informaron desde el riñón del presidente, los ministros hablaron de los hitos de gestión de gobierno y de la importancia de los seguros para la economía .

Desde el oficialismo confirmaron que en esta última reunión de Gabinete estuvieron ausentes el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, por una gripe y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por un viaje programado al Vaticano.

Este martes habrá una reunión de la Mesa Política a las 11 en la Casa de Gobierno. Allí se reunirán el presidente, Karina Milei, Santiago Caputo, Patricia Bullrich, Martín Menem, Manuel Adorni y Eduardo “Lule” Menem.

Esto se da en el marco de la continua lucha de poder entre el sector Menem, el sector Caputo y la independencia creciente de Bullrich. Por ahora, Milei ofreció un gesto a todos, ratificando su posición.