La reunión de Gabinete post-Tedeum: gestos de unidad y tensiones en silencio
Tras la homilía del arzobispo Jorge García Cuerva y una mañana marcada por ausencias y señales políticas, Javier Milei encabezó una reunión de Gabinete en Casa Rosada donde buscó mostrar cohesión interna, evitar nuevos roces y equilibrar las disputas entre los distintos sectores del oficialismo.
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