El mercado monitorea de cerca un dato crucial: la evolución de las reservas del Banco Central. Las tenencias brutas tocaron este viernes su punto máximo desde que Javier Milei asumió la presidencia: llegaron hasta los u$s 43.610 millones.

Las divisas del BCRA pegaron un salto de u$s 596 millones. En el mercado consideran que es un dato positivo de cara al pago de capital e intereses de los bonos soberanos que vencen el próximo 9 de enero.

Cuando asumió el presidente, las tenencias brutas apenas alcanzaban los u$s 21.017 millones. Es decir, en los últimos dos años aumentaron 107%.

Si bien se trata de su punto máximo en lo que va de gestión, las reservas netas aún están demasiados bajas. Según estimaciones del economista Federico Machado apenas trepan hasta los u$s 2.388 millones de dólares.

La evolución de las reservas es seguida de cerca por los especialistas porque es la variable clave que mira el FMI para determinar si se cumplirá la meta del último desembolso.

Fue en una jornada en la que el dólar oficial minorista cotizó a $ 1425 para la compra y a $ 1475 para la venta en el Banco Nación (BNA).

En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hizo a $ 1475,45 para la venta.

En el mercado estiman que la suba de reservas responde al ingreso de divisas por parte de organismos internacionales y a la suba de cotizaciones del oro, que alcanzó este viernes un nuevo máximo histórico al superar la onza los u$s 4500.

De este modo, en la semana corta de Navidad las arcas de la autoridad monetaria escalaron u$s 1197 millones.

Cómo operó el dólar

En el segmento mayorista, el dólar se ubicó en $ 1452,50.

El dólar blue cotizó a $ 1510 para la compra y a $ 1530 para la venta.

Por su parte, el dólar CCL cotizó a $ 1527,22 y la brecha con el dólar oficial se ubicó en el 5,1%. El MEP, en tanto, operó a $ 1486,11.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $ 1917,50.