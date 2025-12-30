Mientras que el ministro del Interior, Diego Santilli, definirá este viernes la agenda de reuniones con los gobernadores para negociar la modernización laboral, en el oficialismo evalúan distintas alternativas para el segundo llamado de sesiones extraordinarias que se llevarán adelante en el Congreso este verano.

El primer tramo culminó el martes 30 de diciembre y el Gobierno festejó con la aprobación del Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal, dos de los seis proyectos que incluyó el Ejecutivo en el temario de convocatoria. El resto de las reformas pendientes continuarán en negociación puertas adentro durante el mes de enero, pero todavía falta delinear la hoja de ruta para ir a sesión.

La jefa de bloque en el Senado, Patricia Bullrich, había anunciado cuando firmaron el dictamen de la ley laboral y Glaciares que su tratamiento sería el 10 de febrero, pero en la Casa Rosada quieren acelerar las negociaciones.

Según pudo saber El Cronista de fuentes de La Libertad Avanza, en el Gobierno contemplan como posibilidad adelantar el llamado a mediados de enero para que en el Senado vayan a una sesión el 26 por la reforma laboral y la ley de Glaciares, los dos proyectos que consiguieron dictamen de comisión en diciembre.

Reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en donde se trata el proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2026, en el salón Azul del Senado de la Nación, Buenos Aires, Argentina.- Fotos: Santiago Pezzini/Comunicación Senado. Mario Mosca / Comunicación Inst

“No sé si el 15 convocan para el 20 de enero, es la duda. Más allá de que haya recién sesión el 26″, explicó una fuente del Congreso. No obstante, también hay cuestionamientos sobre si podrían acelerar la agenda para enero ya que los propios diputados y senadores aprovecharán el receso del verano para volver a sus provincias.

“Por mí hacíamos todo enero de corrido, pero no podemos pedir extraordinarias y que después no venga nadie“, se sinceró uno de los interlocutores de la Casa Rosada con el Palacio Legislativo ante El Cronista.

En este sentido es que otro miembro de la Mesa Política, ante la consulta de este medio, deslizó que en realidad lo más factible es que directamente llamen a extraordinarias para el lunes 2 de febrero y hasta el 27 .

El plan no quita que durante la segunda quincena de enero se realicen reuniones informativas con especialistas para continuar afinando la letra chica de los proyectos, que tendrán modificaciones pese a que los despachos de comisión no le cambiaron ni una coma al texto original.

Mientras que en el Senado tratarán la ley laboral y la de Glaciares, en Diputados el presidente Martín Menem intentará revivir la ley de Compromiso Nacional Para la Estabilidad Fiscal y Monetaria (conocido como Regla Fiscal) ya que, pese a haber obtenido dictamen, no prosperó en la sesión de diciembre. “Vamos a ver si le hacemos alguna modificación para que salga”, analizaron desde la Cámara.

Mariano Gonzalez

Además, El Cronista pudo saber de una fuente de la mesa chica que el nuevo Código Penal de más de 900 artículos, el cual todavía no se dio a conocer, es probable que finalmente ingrese por la Cámara baja. Se trata del emblema de Bullrich, ya que lo presentó junto al presidente Javier Milei mientras era ministra, pero ella tendrá la agenda recargada.

De hecho, en el Congreso aseguran que el Código Penal en realidad puede extender su tratamiento a las sesiones ordinarias que comienzan el 1 de marzo.

Una posibilidad que sondeó Bullrich era crear una comisión bicameral para tratarlo en espejo, pero la idea no se oficializó porque un sector del oficialismo advirtió que un trabajo entre ambas Cámaras en conjunto podía ralentizar el tratamiento.