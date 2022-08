Dólar e importaciones: la búsqueda de definiciones que desvela a los empresarios

La expectativa permanente que le imprime a su gestión el ministro de Economía Sergio Massa choca con las propias dinámicas de una administración que, además de padecer la falta de dólares, cambió de conducción tres veces en menos de un mes y, en el caso de Comercio, tuvo cuatro secretarios en un trimestre. El cambio de políticas y el armado de equipos tiene a buena parte de la burocracia trabada, de acuerdo a relatos de empresas que buscan despachar trámites para importar o pagar envíos.

Ante el auditorio repleto del Consejo de las Américas, Massa anunció que habrá cambios en el régimen de permisos para importar. "La SIMI, desde el momento en que se aprueba, va a tener fecha cierta de pago y trazabilidad en Aduana, la Secretaría de Industria, la Secretaría de Comercio y el Banco Central", adelantó.

"Lo vamos a hacer con los sectores para que sean máquinas, insumos, medicamentos, bienes y servicios que tengan que ver con nuestro consumo" , agregó. Lo contrapuso con las maniobras que su Ministerio viene denunciando por triangulación de importaciones y cautelares para hacer operaciones.

En el limbo

En el sector automotriz, relataron, el recambio ministerial traba la importación de autos terminados desde hace tres semanas, lo que dificulta tener el stock para cumplir con las entregas de 0 km de septiembre.

En cambio, el ingreso de piezas y partes para producir no tuvo inconvenientes . Las grandes empresas están pagando sus compras a 180 días, mientras buscan que los bancos comerciales agilicen el mecanismo para q ue las terminales "financien" con sus cupos de dólares a las autopartistas más complicadas para acceder al mercado de cambios.

La importación de piezas y partes en distintos sectores venía trabada por la restricción de divisas y hasta provocó la cancelación de proyectos de inversión previstos para el segundo semestre. Pero se sumó, en las últimas semanas, la falta de firma de permisos para importar. En un sector que pidió no ser identificado relataron a El Cronista que la falta de un permiso para adquirir piezas por u$s 20.000 mantuvo frenada una línea de producción entera.

El freno burocrático es tal que un despacho que ahora pasó a depender del Ministerio de Economía no tiene autorizadas ni las compras de insumos básicos , como material de oficina o café. "No hay firma", describieron ante este medio. Ni hacia afuera, para acelerar líneas de financiamiento, ni hacia adentro para la caja chica.

"Es cierto, recién ahora tengo firma, pero lo que no se hizo fue que por no tener firma se deje de atender a todos", dijo el secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren. Industria dejó de tener injerencia formal en la autorización de importaciones. Las SIMI pasaron a la órbita de Matías Tombolini, secretario de Comercio, con Germán Cervantes y Anastacia Daicich como subsecretarios de Comercio Exterior e Interior, respectivamente.

Divisas al límite

Mientras de Mendiguren recibe reclamos de sus pares industriales y Tombolini pauta reuniones con el consumo masivo, el Banco Central espera que afloje la importación de energía para poder liberar más dólares al pago de importaciones. Pero los problemas se acumulan. En estos días, el BCRA deberá comenzar a vender divisas para importar fertilizantes y otros insumos que obtuvieron permisos para pagar sus importaciones a 60 y 90 días , en vez de los 180 días de la norma general.

Massa celebró que la importación de energía bajó a u$s 800 millones, desde los u$s 1100 esperados, pero los mecanismos para sumar reservas todavía no surtieron efecto. Por un lado, las cerealeras comenzaron a ingresar dólares para prefinanciar exportaciones, pero se incorporan a las reservas brutas y no son de libre disponibilidad para el BCRA.

