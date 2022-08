En busca de dólares: industrias prometen a Massa llegar al objetivo de u$s 5000 millones

En el listado de prioridades del ministro de Economía, Sergio Massa, aparece una a resolver en el corto plazo, y tiene que ver con el ingreso de dólares. Durante su discurso debut al frente de esa área sostuvo que pretendía apurar el adelanto de exportaciones, sobre todo de parte de sectores como la pesca, el agro y la minería.

Este objetivo, incluso, se debe cumplir, según los plazos impuestos por la propia gestión, dentro de los próximos 60 días.

De acuerdo con la recorrida y los cálculos que hizo El Cronista, y siempre y cuando siempre que se mantengan las actuales previsiones positivas, Massa no debería tener mayores inconvenientes en lograr ese objetivo e, incluso, superarlo .

El sector que más le aportará en este sentido es el agro, con el que hoy hay mayores diferencias debido a los pedidos del sector para mejorar sus ingresos.

Así y todo, los cálculos del sector son muy positivos , al menos en lo que tiene que ver con el aporte que podrían hacer a esta suma de dólares.

Hoy el ritmo de liquidación del agro viene en baja. Luego de tocar los u$s 3800 millones en junio, en julio cayó hasta los u$s 3150 millones y se estima que esa baja continuará, a tal punto que tanto en agosto como en septiembre -los 60 días de los que habla Massa- se alcanzarían los u$s 2700 millones cada uno de esos meses, es decir que redondearía cerca de u$s 5400 millones .

Si bien visto fríamente esta tendencia a la baja no es la ideal, el dato es que, solo con lo que aportaría el campo, ya se habría superado la meta de los u$s 5000.

La industria ya anticipó estos números al Gobierno, aunque se espera que esta semana el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, convoque a la Mesa de Enlace para conocer sus necesidades y expectativas.

Al igual que la industria, los productores reclamarán una mejora respecto de la cotización que hoy tiene el dólar soja. Y si bien ven con buenos ojos los instrumentos que lanzó el Banco Central el jueves pasado para impulsar las exportaciones, entienden que sería más efectivo "un dólar con una cotización y punto; algo más claro y directo".

pesca de dólares

El sector pesquero, en tanto, también hará su aporte. En el arranque de la semana será recibido justamente por Bahillo, y allí le comunicará al funcionario que están dispuestos a liquidar exportaciones, en este caso por entre u$s 300 millones y u$s 310 millones en los próximos dos meses.

A cambio de esto, la industria pesquera pedirá que se incluya al sector como parte de los beneficiarios de las recientes resoluciones del Central, además de una mejora en el proceso de reintegro del IVA, y que se destraben los dólares para la importación de insumos necesarios para la producción.

El aporte del sector al ingreso de dólares al país es importante, a tal punto que durante el año pasado exportó por u$s 2000 millones .

El otro segmento mencionado por Massa a la hora de buscar ingreso de divisas fue el minero. Las fuentes consultadas destacaron que el sector "está aumentando su capacidad de exportación con relación a 2021" y que "se espera un volumen superior al de los años anteriores" , por lo que las perspectivas son positivas.

"Se prevén exportaciones para 2022 por entre u$s 3.500 y u$s 3.800 millones. En el primer semestre del año fueron de u$s 1.910 millones, u$s 1.436 millones más en el mismo lapso de 2021".

Desde el sector energético también hay promesa de exportaciones y aporte de divisas. Según los cálculos oficiales, para los próximos 90 días -el trimestre que va de agosto a octubre- se podrían totalizar unos u$s 1000 millones.