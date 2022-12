"Dientes apretados" y "piñas" a mitad de año: las predicciones de Carlos Melconian para el 2023

Con la incertidumbre somo cómo evolucionará el mercado de pesos y el dólar en el último año de gestión del Presidente, Alberto Fernández, el economista Carlos Melconian entregó un pronóstico negativo para el 2023 donde aseguró que "hay cero chances de que la inflación baje y la actividad suba".

"Al monetarismo inflacionario que tenemos, se pueden agregar aditivos. ¿La guerra en Ucrania termina o no? ¿Cómo será la demanda de dinero? Porque ustedes no quieren tener pesos. El deslizamiento del dólar oficial, las paritarias, el control de las importaciones, todo eso colabora. Pero no vamos hacia un programa desinflacionario ", describió Melconian en el evento Propyme.

El economista que formó parte del equipo de gobierno de Mauricio Macri como presidente del Banco Nación opinó que el próximo año será de "dientes apretados" y que le quedará un panorama con muchos desequilibrios para quien asuma el 10 de diciembre próximo tras ganar las elecciones.

Para Melconian el 2023 estará marcado por las "piñas" internas y externas a la espera de los comicios que se producirán en agosto y en octubre, para recién en 2024 entrar "en un año de transición y ordenamiento, y en 2025, de normalización y crecimiento".

Dólar, inflación y Massa: el adelanto de Melconian para 2023

"El tipo de cambio es la diferencia de los $173 de hoy y el precio de febrero 2021, cuando empezó el atraso cambiario. Hoy, una brecha de menos del 80% es tentadora en la Argentina. Arriba del 100%, el Gobierno se pone nervioso. Pero el 90%, estamos acá", describió Melconian.

Sobre el mercado de pesos, el economista afirmó que ninguno, en referencia a todos en el país, "quiere pesos" y sostuvo que "acá la expansión monetaria es del orden del 100%" por lo que esto impactaría aún más durante 2023 en los precios que este año terminaran con cerca del 100% de aumento.

También opinó que "los números no dan" en relación al accionar del ministro de Economía, Sergio Massa, quién consideró que "hace lo que puede, saca agua de una canoa" y para seguir con las analogías, aseguró que, si bien la situación mejoró con respecto a junio, el funcionario está "usando una bala de plata".

"Cómo podemos llenarnos la boca hablando de empleo y pobreza, cuando crece la informalidad y el personal en el sector público. Se requiere una discusión de empresarios y sindicatos, equivalente a cuando la Argentina se privatizó. Esto no puede seguir. Y el que avisa, no traiciona: bajar drásticamente la inflación es un problema para los empresarios, no para la gente", cerró Melconian.