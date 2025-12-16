Deudas: cómo consultar si estás en el Veraz por CUIL

Si alguna vez pediste un préstamo, usaste tarjetas o contrataste servicios, tu información está en el Veraz, la base de datos que refleja tu historial crediticio en Argentina.

Este informe, administrado por Equifax S.A., muestra si pagas a tiempo, qué deudas tienes y si hubo situaciones especiales como cheques rechazados o juicios.

Las entidades financieras, inmobiliarias y empresas consultan el Veraz antes de aprobar créditos, alquileres o servicios. Un buen historial abre puertas; uno negativo puede limitar tus opciones.

Qué datos incluye el informe Veraz

Productos financieros: préstamos personales, hipotecarios, prendarios y tarjetas de crédito.

Comportamiento de pago: si cumples con las fechas o acumulas atrasos.

Deudas activas y saldadas: detalle completo de tus obligaciones.

Situaciones especiales: cheques rechazados, procesos judiciales o quiebras.

¿Por qué es clave revisar tu Veraz?

Consultar tu informe te permite:

Acceder a financiación: bancos y empresas lo usan para aprobar créditos.

Alquiler de propiedades: propietarios e propietarios e inmobiliarias lo revisan antes de firmar contratos.

Detectar errores o fraudes: puedes corregir datos incorrectos o descubrir si alguien usó tu identidad.

Controlar tus finanzas: saber tu situación ayuda a planificar pagos y mejorar tu perfil crediticio.

¿Cómo consultar tu Veraz gratis?

La Ley 25.326 te da derecho a acceder a tu informe sin costo cada seis meses. Hay dos formas:

Por teléfono: llama al 011-5352-4800 (lunes a viernes, 9 a 18 hs). Responde preguntas de seguridad, anota el PIN y accede al sitio oficial para ver tu reporte.

Por la web: entra a la sección “Derecho de Acceso” en el sitio de Equifax, completa tus datos y valida tu identidad. Descarga el informe porque solo estará disponible una vez.

Servicios pagos: cuándo convienen

Equifax ofrece productos adicionales si necesitas consultar tu informe más de una vez, informes detallados, historial de terceros (con autorización) o alertas sobre cambios en tu perfil. Estos servicios se contratan en la web oficial.

Consulta gratis en el Banco Central

Además del Veraz, el BCRA permite revisar tu situación crediticia con bancos y entidades reguladas. Solo debes ingresar tu CUIL o CUIT en la sección “Central de Deudores” del sitio oficial. Obtendrás tu calificación y detalle de deudas sin límite de consultas.