Coelsa, la empresa tecnológica que compensa transferencias electrónicas y conecta al sistema financiero argentino, presentó este martes una solución de cobros para que bancos, fintechs y empresas ofrezcan a sus clientes para gestionar sus cobros digitales.

Diseñada para aportar agilidad, seguridad y rápida adaptación de bancos y fintechs, Coelsa Pay es una solución que permite ejecutar cobros directamente desde apps bancarias y no bancarias, de manera digital, segura y sin demoras.

Según informaron a El Cronista fuentes de la City, habría varios bancos líderes interesados en incorporar esta solución para ofrecerla a sus clientes.

Se trata de un sistema de cobranzas multimoneda, que acepta tanto pesos como dólares, como multicuenta, es decir, que contempla varias cuentas de débito de los clientes (CBU o CVU).

Los cobros pueden acreditarse en tiempo real, al final del día, o agrupados en batch, es decir, para ser procesadas de forma simultánea.

El nuevo servicio busca dar respuesta a una demanda creciente del mercado: simplificar y automatizar los procesos de cobro en un ecosistema donde los pagos ya son completamente digitales. Así, apuntan a que el usuario final sean colegios, clubes, empresas de servicios públicos y pymes que necesitan gestionar cobros digitales.

Además, cuenta con el respaldo de Coelsa Prevent, el servicio de prevención de fraudes basada en inteligencia artificial.

Según informaron desde la compañía, la solución ofrece una experiencia eficiente y segura tanto para quienes cobran como para quienes pagan.