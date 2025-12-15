Las transacciones en México pueden encarecer los pagos hasta en 5%

En México, cada pago digital puede encarecerse entre 3% y 5% debido a la cadena de intermediarios que participa en el proceso.

Este costo creciente presiona los márgenes de comercios y plataformas, justo cuando DRUO, fintech de infraestructura de pagos fue seleccionada entre las 20 startups más prometedoras del mundo y una de las Top 4 en fintech por los 4YFN Awards 2026, reconocimiento previo al Mobile World Congress en Barcelona.

Pere Duran, director de 4YFN, explicó que la selección reconoce a compañías que buscan redefinir sectores completos: “DRUO representa el tipo de innovación transformadora que celebramos entre las startups más destacadas del mundo ”, dijo.

El esquema tradicional basado en tarjetas, wallets y múltiples intermediarios sigue elevando costos que terminan trasladándose a empresas y consumidores.

En mercados como México, donde buena parte del comercio digital se sostiene en este modelo estas comisiones reducen márgenes, frenan la adopción y generan nuevas vulnerabilidades frente al fraude.

En contraste, DRUO fue destacada por su infraestructura de débito directo, una tecnología que permite a los comercios cobrar directamente desde la cuenta bancaria del usuario, sin pasar por tarjetas ni terceros.

Según la empresa, esto reduce los costos “prácticamente a cero”, disminuye riesgos y amplía la cobertura a cualquier persona con cuenta bancaria, lo que impulsa la inclusión financiera.

Simón Pinilla, cofundador de la fintech, señaló que el reconocimiento confirma que el mercado está listo para un cambio estructural: “La pregunta que nos hicimos fue simple pero profunda: ¿qué ocurriría si las empresas pudieran cobrar directamente desde las cuentas bancarias de sus clientes? Simplificar la cadena de pagos reduce costos y abre espacio para una competencia más justa e inclusiva”, afirmó.

DRUO presentará su pitch en semifinales ante el jurado de 4YFN26, que definirá qué proyectos avanzan a la final por uno de los premios más influyentes del ecosistema global de startups.