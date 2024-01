FMI: aseguran que la Argentina está cerca del acuerdo que libera los dólares

La Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) están cerca de alcanzar un acuerdo a nivel técnico -staff level agreement- en los próximos días , luego de que una misión del organismo desembarque en Buenos Aires este jueves 4 de enero, según informó la agencia de noticias Reuters.

El acuerdo técnico es un paso clave para someterlo luego a la revisión del directorio -de carácter político-, que destrabará los desembolsos de Derechos Especiales de Giro (DEG) y reforzarán las reservas en dólares del Banco Central (BCRA).

En principio, el FMI tiene pendientes desembolsos por el equivalente en DEG a unos 3300 millones de dólares . El Gobierno decidió unificar los vencimientos de los próximos días (martes 9 y martes 16) por unos u$s 2000 millones y pagarlos el miércoles 31.

El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo, pedirán un waiver (dispensa o perdón) por los incumplimientos de la Argentina en relación a las metas del tercer trimestre de 2023, en tiempos en que Sergio Massa era el ministro, y buscarán "levantar un acuerdo que está caído".

En las oficinas del Gobierno plantean que la situación económica sigue siendo crítica y remarcan que las reservas netas del BCRA son negativas por unos u$s 10.000 millones , por lo que el dinero del organismo apenas atenuará la crisis.

Los desembolsos solo atenuarían la crisis de reservas netas, además de servir para repagar los vencimientos de u$s 2000 millones de este mes

Y la idea es sobreactuar: el mes pasado se pagaron u$s 900 millones del vencimiento de capital aún pese a que no hubo un desembolso previo, mientras que el norte del presidente Javier Milei es eliminar de un plumazo no solo el déficit primario (tal cual se acordó con el FMI en 2022 pero recién como objetivo para 2025) sino también alcanzar un equilibrio fiscal financiero. "Estamos haciendo más de lo que imaginaron", celebran en los despachos oficiales.



La negociación del acuerdo entre Argentina y el FMI

Por el lado del Fondo vendrán el chileno Rodrigo Valdés, director del Departamento para el Hemisferio Occidental, y el venezolano Luis Cubeddu, director Adjunto. Ambos llevaron la negociación del último acuerdo con Massa y su equipo y debieron soportar el embate político de Jay Shambaugh, vicesecretario del Tesoro de los Estados Unidos para Asuntos Internacionales, quien pidió "soltarle la mano" a la Argentina por sus reiterados incumplimientos del programa.

La séptima revisión del programa de Facilidades Extendidas (EFF, por sus siglas en inglés) estaba prevista para noviembre . Pero la campaña electoral para la segunda vuelta y el resultado adverso del candidato de Unión por la Patria postergaron las conversaciones, en medio de un giro radical de la política económica y los marcos regulatorios.

Después de los serios desvíos que tuvo la Argentina en materia fiscal, monetaria y de acumulación de reservas, motivado por la sequía y el plan electoral de Massa que reformó el impuesto a las Ganancias, devolvió el IVA y congeló las tarifas de los servicios públicos de la energía y el transporte en el último tramo de 2023, los técnicos del Fondo evalúan que ahora sí el país se encamina a cumplir sus metas.

No obstante, el capítulo que deben observar es el llamado "ownership", o en qué medida la sociedad argentina se apropia del programa y puede soportar el ajuste en los próximos meses, sin afectar la estabilidad política.