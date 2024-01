El BCRA compró más dólares y suma casi u$s 3100 millones desde la devaluación

El Banco Central compró este miércoles más dólares para sus reservas internacionales a través del mercado oficial de cambios y desde el salto devaluatorio que dispuso el ministro de Economía, Luis Caputo, el monto acumulado se acerca a los u$s 3100 millones.

La entidad terminó la jornada con un saldo positivo de u$s 147 millones tras su intervención en el mercado oficial de cambios. Así, suma u$s 231 millones en lo que va de enero y u$s 3095 millones en las últimas tres semanas, tras el salto de la cotización oficial del dólar.

Las compras de reservas se dieron en una jornada en la que la entidad dispuso un incremento de $ 0,40 para el tipo de cambio oficial en la plaza mayorista, donde avanzó a $ 811,10 y en la que el monto operado de contado fue de apenas u$s 256,22 millones.

"Hasta el momento, la estrategia de regulación del valor del dólar no parece haber sido modificada y, a tenor de lo anunciado por las autoridades, mantendrá el ritmo de ajuste del 2% mensual en la primera parte del año", comentó Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.

El operador destacó que "la estrategia de recuperar reservas sigue invariable" y que el monto de compras netas acumulado por la autoridad monetaria en las dos primeras jornadas del año es "un dato auspicioso, pero que por ahora no recepta el aumento de la demanda genuina".

Las compras netas de divisas explicaron gran parte del incremento de las reservas brutas. Las tenencias del Central avanzaron u$s 222 millones respecto al cierre previo y se situaron en u$s 23.677 millones, según estimó la entidad de manera preliminar en su resumen diario de variables financieras.