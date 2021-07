Deuda bonaerense contrarreloj: para Augusto Costa el acuerdo está "cada vez más cerca"

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires está en la recta final de la renegociación de deuda, con una nueva oferta a los bonistas para tratar de llegar a un acuerdo en las próximas semanas después de 20 prórrogas. Así lo señaló el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, quien consideró en diálogo con El Cronista que "el gobierno provincial está cada vez más cerca la posibilidad de llegar a un entendimiento" por los u$s 7.100 millones a reestructurar.

Para Costa el acuerdo tiene que ser sustentable. "Eso quiere decir que una vez que nos demos la mano, no tengamos que sentarnos al poco tiempo a volver a negociar porque no podemos pagar. Necesitamos previsibilidad", remarcó el funcionario del gobierno bonaerense.



Semanas clave para la deuda bonaerense: Kicillof va por la oferta definitiva

La provincia se rige por la misma premisa que tuvo la negociación del ministro de Economía Martín Guzmán con los acreedores privados. "El capítulo que nos falta es el acuerdo con el FMI", señala Costa. "El Gobierno nacional está siendo muy consistente en el planteo y Guzmán está negociando con una lógica de privilegiar la sustentabilidad del acuerdo y las necesidades actuales de la economía argentina", evaluó el ministro bonaerense.

Augusto Costa recorre las fábricas de la provincia de Buenos Aires

"Si bien hubo 20 prórrogas en la propuesta que hizo el gobierno provincial está cada vez más cerca la posibilidad de llegar a un entendimiento", remarcó el funcionario. "Tener resuelto el panorama macro-financiero es clave para planificar la gestión como para quien tiene que tomar decisiones", agregó.



críticas a la oposición

"La deuda que estamos renegociando la generó el Gobierno de María Eugenia Vidal. El 85% estaba nominada en dólares, por unos u$s 12.000 millones en total, donde más del 80% vencía durante el mandato del gobernador Axel Kicillof y con un perfil que era impagable", remarcó Costa, que cuestionó también a los ex funcionarios que critican la negociación bonaerense y la de Martín Guzmán con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Se escucha a ex funcionarios o economistas opinar sobre cómo se está negociando con el FMI o la provincia con sus acreedores. Nos gustaría que quienes generaron la deuda planteen qué sería un esquema razonable de acuerdo. Lo que estamos escuchando es "hay que cerrar el acuerdo", "no saben negociar". Nos gustaría escuchar cómo salen de esto", retrucó el ex secretario de Comercio Interior de la Nación.

Inversiones y financiamiento

Con el acuerdo de deuda, también buscan dar señales a inversores, para que "quien tiene que tomar decisiones de inversión o proyectar escenarios para la economía de la provincia de Buenos Aires para los próximos años pueda hacerlo de una manera razonable y tener una escenario cierto", aseguró Costa.



- Tras los dos acuerdos se puede buscar financiamiento para obra de infraestructura o van a seguir buscando alternativas con bancos de desarrollo?



- No tenemos predilección por ninguna fuente de financiamiento. Lo que queremos es que el financiamiento se aplique a obras y destinos que fortalezcan la capacidad de la economía de generar repago, producción y trabajo. Bajo esa lógica, si las condiciones son convenientes, toda fuente de financiamiento va a ser bienvenida. A ningún gobierno le gusta estar en una situación donde no tiene resuelto el esquema financiero y sobre todo las deudas pendientes. Estamos resolviendo una situación que nos dejó el gobierno anterior y cuando

-¿La deuda les quitó posibilidades para el financiamiento de la actividad industrial?

- Sostuvimos a los sectores en medio de la pandemia con financiamiento y asistencia directa que se financian con los recursos que la provincia pudo obtener. A la salida de la pandemia, confiamos que con la normalización de la actividad y la solución de la situación financiera vamos a conseguir más fuentes para impulsar sectores con políticas públicas.