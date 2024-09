Avanza el "RIGI Kicillof" en la Legislatura bonaerense: los detalles que brindó Costa

Luego de haber rechazado la adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que sancionó el Gobierno nacional, la administración que conduce Axel Kicillof formalizó la presentación del Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas, una iniciativa que, según explican sus creadores, difiere en la forma y el fondo respecto del cuerpo normativo creado por Javier Milei.

Desde La Plata reconocen que las herramientas para fomentar la inversión son necesarias, pero objetan el carácter extractivista y la ponderación a las empresas extranjeras que aprobó el Congreso Nacional por iniciativa de La Libertad Avanza.

El ministro de la Producción bonaerense, Augusto Costa , presentó este martes en la Legislatura local el proyecto que, en cambio, "tiene como objetivos estimular la producción y la creación de empleo de calidad, con el foco puesto en el desarrollo económico y productivo de la Provincia".



El "RIGI Kicillof" contempla exenciones fiscales para aquellos proyectos de cualquier nacionalidad "que generen valor agregado e impliquen la creación de puestos de trabajo de calidad y cuenta con beneficios fiscales adicionales-acumulativos en caso de que los proyectos estén radicados en agrupamientos industriales bonaerenses o zonas de bajos ingresos, cuenten con políticas que promuevan la equidad de género y la sustentabilidad ambiental, apuesten por la renovación tecnológica, promuevan las exportaciones o apunten a sustituir importaciones".

Se otorgan exenciones fiscales parciales sobre los impuestos de Ingresos Brutos, Inmobiliario y de Sellos. Los proyectos se segmentan en tres grupos de acuerdo al monto de la inversión y tendrán una serie de beneficios iniciales acorde al monto de la inversión y los años contemplados: del 30% para las inversiones hasta u$s50 millones por cinco años; del 25% para las superiores a u$s 50 millones y hasta los u$s 200 millones por cuatro años y del 20% para las de más de u$s 200 millones por tres años.

"Este Régimen Provincial pone el impacto productivo, económico y social por delante del beneficio, es decir, únicamente van a poder acceder a las ventajas impositivas aquellos proyectos que demuestren que van a generar más valor agregado en la provincia, más empleo, innovación tecnológica, mejoras en cuestiones de sustentabilidad ambiental, de género y sustitución de importaciones y mayores exportaciones", señaló el ministro.

Costa dijo que contar con esta herramienta "de la manera más rápida posible" es algo que va a permitir que "muchas inversiones que hoy se están estudiando puedan contar con los beneficios adecuados, así que esperemos que el proyecto pueda salir en breve".

Los proyectos de inversión mayores a u$s 50M deberán presentar un programa de desarrollo de proveedores que deberá contemplar, de forma incremental, que al menos el 50% del monto total destinado al pago de proveedores sea la contratación de empresas radicadas en la Provincia de Buenos Aires.

El plazo para presentar proyectos será de dos años a partir de la entrada en vigencia de la Ley, aunque se pueden abrir futuras convocatorias.