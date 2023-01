Deuda argentina: cuánto creció en 2022 y todo lo que hay que pagar en 2023, en pesos y dólares

El stock de deuda bruta ascendió a un monto total equivalente a u$s 396.539 millones, con casi la totalidad en situación de pago normal (u$s 394.047 millones), según los datos de Economía sobre el cierre de 2022.

El 33% de la deuda está nominada en moneda local mientras que el 67% restante corresponde a moneda extranjera, de acuerdo con el último informe de deuda de la Secretaría de Finanzas. En diciembre, el stock creció el equivalente a u$s 11.846 millones, un 3,10% más. Durante los últimos 12 meses, el aumento del stock fue de u$s 33.358 millones.

Para 2023, en tanto, un análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso a cargo de Marcos Makón señala que los pagos totales llegan a u$s 118.734 millones. Los vencimientos de títulos públicos en moneda nacional sumaron el equivalente a u$s 70.373 millones.

En total, en pesos se prevén vencimientos que equivalen a u$s 80.892 millones (68% del total), lo que incluye deuda ajustable por CER (21%), Dólar linked (4%), bonos duales con ajuste variable dependiendo de la evolución del CER y el tipo de cambio (22%), y en pesos sin ajuste (21%).

"Los vencimientos pagaderos en moneda extranjera constituyen el 32% restante", agrega el informe a cargo de Mariano Ortiz Villafañe y las analistas Florencia Calligaro y Eugenia Carrasco.

ANSES Y PROVINCIAS

Durante 2022 el Tesoro realizó colocaciones directas de títulos públicos por $ 789.569 millones según los datos del Congreso. Por un lado, colocó letras en pesos y dólares a organismos del sector público para refinanciar los vencimientos de títulos intra sector público en el marco del DNU 668/2019 por el equivalente a $ 581.289 millones.

En marzo y julio colocó un bono en pesos al FGS de ANSES con vencimiento en 2030 por $ 6.664 millones y $ 5.732 millones por el subsidio del Tesoro Nacional a la tasa que pagan las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por los préstamos recibidos del FGS entre 2017 y 2019. En octubre se colocaron LECER y BONCER a la Provincia de Santa Fe como parte de un acuerdo de pago por sentencias judiciales favorables a la provincia por $195.885 millones

ASISTENCIA DEL BCRA

En el acumulado de 2022, el financiamiento neto mediante Adelantos Transitorios totalizó $620.051 millones (0,8% del PIB), en tanto que la emisión neta de letras del Tesoro suscriptas por el BCRA sumó u$s 3.995 millones (0,8% del PIB), de acuerdo con la OPC.

Del total de letras, u$s 3.943 millones fueron emitidas en el marco de los programas de incentivo a la liquidación de exportaciones de soja

FINANCIAMIENTO DEL FMI

Teniendo en cuenta los desembolsos y amortizaciones del FMI, el financiamiento neto del organismo en 2022 fue de u$s 6.859 millones (DEG 4.956 millones) y el stock de deuda a fin de año ascendió a u$s 45.707 millones aproximadamente (DEG 34.216 millones). Con los intereses pagados por el equivalente a u$s 1.721 millones, "el financiamiento neto se redujo a u$s 5.138 millones".