Se abren tres escenarios para la Ley de Bases con diferentes impactos en los bonos: cuáles son

La renta fija local no tuvo grandes reacciones a los datos de inflación, que fueron mejores que los esperados. Todas las miradas están centradas en el avance legislativo en el Senado.

El mercado le viene reclamando al Gobierno la aprobación de una ley propia desde el comienzo de la actual gestión y en el caso en el que el avance parlamentario se frene o se retrase, esto podría generar una mayor tensión en la deuda local.

La mayoría de los analistas considera que la ley se va a aprobar y se mantienen optimistas sobre los bonos. ¿Cuáles son los títulos preferidos por el mercado?

Hacia dónde irán los pesos tras la baja de tasas del BCRA

Wait and see en los bonos

Los bonos argentinos se encuentran en una fase de "wait and see", es decir, de esperar y ver. Los inversores quieren ver avances en materia legislativa, en particular en la ley Bases, la cual ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados.



Quedó clara la falta de reacción de los bonos a los buenos datos de inflación y a la baja de tasas del BCRA, la cual avanza en el ordenamiento de la hoja de balance del BCRA al disminuir la carga de intereses por los pasivos remunerados de la entidad monetaria.

Prácticamente los bonos no se movieron ante tales novedades o solo exhibieron un rebote ayer cuando el presidente Javier Milei indicó que "estamos más cerca de abrir el cepo", provocando un entusiasmo de corto plazo sobre tal posibilidad.

En la última semana los bonos Globales muestran subas de entre 1,45% y hasta 2,05 por ciento.

Sin embargo, los precios de la deuda mostraron una lateralización de corto plazo, y con mermas de entre 1% y 3,8% desde sus máximos previos.

Por lo tanto, toda la expectativa del mercado es la resolución de la ley bases en el Senado, la cual todavía no se logró un dictamen de la comisión ni se trató aun en el recinto.

En base a los posibles resultados, los analistas de Grupo IEB, afirmaron que existen tres escenarios en relación al desenlace con la ley bases.

El escenario óptimo, según Grupo IEB, sería la aprobación en general y en particular de ambos proyectos sin sobresaltos.

"En ese caso se la daría cierto colchón al gobierno con un refuerzo de los ingresos que permita mejorar la calidad del ajuste fiscal y permitiéndole aplicar las reformas estructurales que consideran necesarias", comentaron.

En segundo lugar, un escenario sub-óptimo sería el de aprobación en general con modificaciones en particular, haciéndolo retornar a Diputados.

"En este caso, el Gobierno pierde parte de los objetivos buscados, pero igualmente representa una mejora. Por el momento, este escenario luce como el más probable", explicaron.

Finalmente, el peor escenario sería el del fracaso del tratamiento en el Senado o regreso a Diputados, provocando finalmente la caída del proyecto.

"A este escenario le asignamos muy baja probabilidad, pero no podemos descartarlo, teniendo en cuenta lo sucedido en febrero", estimaron.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI), entienden que dado que es probable que se incluyan modificaciones en la ley, las cuales deberán volver a Diputados para ser votadas, es poco probable que ambos proyectos se sancionen previo al Pacto de Mayo (25 de este mes).

Desde la compañía coinciden con los demás analistas que resulta clave la aprobación de la ley para que la deuda pueda extender el rally de los últimos meses.

"El paquete de leyes es sumamente relevante para fortalecer la sostenibilidad del ajuste fiscal y, por ende, es una señal esperada hace tiempo por los bonistas y el Fondo Monetario Internacional. Dicho de otro modo, es un factor crucial para la performance de los Globales", afirmaron.

Riesgo de mayor volatilidad

El hecho de que la aprobación de la ley se demore podría provocar un aumento de la volatilidad en los activos financieros.

Por lo tanto, en el caso en el que el avance parlamentario se frene o se retrase, esto podría generar una mayor tensión en la deuda local.

Sobre el tratamiento de la ley en el Senado y su impacto en los bonos, desde Research Mariva agregaron que esperan que la volatilidad aumente.

"Parece que el mercado entró en un período de esperar y ver, dado el fuerte repunte de los bonos soberanos desde principios de año y esperando que el gobierno demuestre su gobernabilidad. Las próximas semanas serán cruciales en este sentido", dijeron.

Además, señalaron que el Gbierno tendrá que seguir demostrando mejoras macroeconómicas, particularmente en los próximos datos de inflación, para demostrar que está avanzando en la dirección correcta y, por lo tanto, reducir el riesgo social.

"Hasta ahora, a pesar de las protestas contra el Gobierno, la popularidad de la actual administración sigue siendo fuerte, así como el optimismo de la población de que estará mejor en los próximos meses, pero esto difícilmente durará por siempre", advirtieron.

Desde Facimex Valores, remarcaron que los números del Senado anticipan una definición pareja, con los gobernadores ocupando un rol clave.

Desde la compañía entienden que la dinámica en el debate parlamentario impacta directamente sobre los títulos de deuda local.

"El alargamiento de las negociaciones seguirá pesando sobre los soberanos hard dollar en el corto plazo, pero es probable que las negociaciones eventualmente lleguen a buen puerto considerando que hay incentivos alineados entre la nación y los gobernadores en torno a la Ley de Medidas Fiscales, por su impacto fiscal", dijeron.

El futuro de los bonos

El consenso generalizado entre todos los analistas consultados por El Cronista es que el resultado del debate parlamentario será fundamental para la dinámica futura de los bonos argentinos.

A su vez, la enorme mayoría de los analistas considera que la ley finalmente se va a aprobar, por lo que se mantienen optimistas sobre el futuro de la deuda argentina en el corto y mediano plazo.

Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, remarcó que la atención entre los bonistas pasa por el debate en comisión en el Senado que permita el tratamiento de la Ley Bases y el paquete fiscal en la Cámara Alta.

"A las negociaciones entre el oficialismo y la oposición aún parecieran restar detalles y dilatan la continuidad del debate de ambas iniciativas. La aprobación del paquete fiscal será clave para las intenciones del Gobierno de sanear cuentas públicas en el corto plazo", afirmó Franco.

En ese sentido, el economista jefe se muestra optimista con los bonos locales.

"Creemos que los precios de los activos de mayor riesgo, específicamente los Globales y el Merval, descuentan con mayor probabilidad una resolución favorable en términos legislativos para el Gobierno respecto a la Ley Bases y el paquete fiscal. Si bien no descartamos que el Senado pueda introducir cambios a las iniciativas que implicarían su vuelta a Diputados, creemos que ambas podrían terminar aprobándose", afirmó.

Por lo tanto, desde Grupo SBS se inclinan más por los bonos del tramo medio y largo para apostar a una continuidad en la mejora de los bonos.

"Seguimos viendo valor a mediano plazo en Globales. Una mirada a curvas de emergentes sigue mostrando espacio para comprimir. Para perfiles que apuesten a una compresión hacia niveles de Ecuador vemos valor en el tramo corto de Globales mientras que aquellos más optimistas (que deberá venir necesariamente acompañada de un delivery más firme en materia de normalización económica), nos parecen atractivos GD35, GD38 y GD41", dijo Franco.

Desde Cohen afirmaron que la falta de fortaleza en los bonos está asociada a un contexto interno más complejo, con la demora en la aprobación de la Ley de Bases.

Sin embargo, permanecen optimistas con los bonos locales.

"De cara a lo que sigue, nuestra visión sigue siendo optimista y sugerimos un mix de AL30 y GD38 en soberanos, mientras que los créditos corporativos y provinciales recuperaron atractivo relativo luego del fuerte rally que tuvieron los soberanos", dijeron.

Los analistas de Research Mariva señalaron que se muestran constructivos con la ley Bases y su impacto positivo en la deuda en dólares.

"Somos constructivos en cuanto a que el Gobierno podrá aprobar con éxito el proyecto de ley Ómnibus y la reforma fiscal en la Cámara Alta. En este sentido, si el Gobierno demuestra gobernabilidad, seguiremos viendo alzas en los bonos soberanos", dijeron.

En ese sentido, detallaron que su bono de preferencia es el GD35.

"El Global 2035 tiene el mayor potencial de suba de precios en un camino hacia la normalización de la curva. Calculamos el potencial alcista a seis meses de cada bono en una normalización de curva si alcanzan una curva CCC+ o B-. Sus bajas paridades y su mayor duración modificada compensan la compresión del extremo corto de la curva", afirmaron desde Research Mariva.

Finalmente, y en cuanto al futuro de los bonos, desde Facimex Valores se mantienen optimistas con los mismos.

"Los bonos soberanos en dólares aún tienen espacio para la compresión. Seguimos sobre-ponderando el tramo corto (GD29/GD30/AL30). La eventual aprobación de estas leyes, si bien podría darse con modificaciones, terminará siendo positiva para las valuaciones de los soberanos y debería motivar una compresión de spreads más firme", dijeron.

Sobre este punto, consideran que en el caso en el que los bonos converjan hacia lo que rinden los créditos B, la deuda podría subir entre 34% y hasta 53% desde los valores actuales.